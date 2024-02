Eurogymnica: pioggia di medaglie a Candelo

Un'altra domenica da protagonista assoluta per Eurogymnica, con le portacolori a far razzia di medaglie, sia nel Torneo Gold Individuale che nel Campionato Squadra Allieve.

Nel palazzetto di Candelo sotto l'organizzazione della Rhythmic School, si sono disputate, in apertura la seconda prova del Torneo Gold Italia individuale, giunto alla terza edizione e organizzato in una fase regionale che dava l'accesso alle finali nazionali esclusivamente alle prime tre ginnaste qualificatesi in ognuna delle categorie e successivamente, in serata, la prima prova del Campionato regionale Squadra Allieve Gold.

Il Torneo Gold ha visto una presenza massiccia delle EGirls sui podi, con protagoniste indiscusse Chiara Cortese tra le Junior 2 e Laura Golfarelli tra le Senior. Le due componenti della squadra di Serie A1 che tra due settimane scenderà in pedana a Chieti nella prima prova nella massima serie, si sono presentate nel biellese non con il desiderio di guadagnare l'accesso alla fase nazionale del Torneo, alla quale per regolamento non avrebbero diritto poiché partecipanti al campionato di Serie A, ma proprio per sfruttare questa occasione per testare gli attrezzi ancora in fase di collaudo, quelli meno stabilizzati.

L'occasione di cimentarsi in una competizione ufficiale e davanti a un pubblico e una giuria, è stata sfruttata in maniera professionale da entrambe. Ottimi punteggi per la campionessa italiana Junior che ha fatto registrare un 27,250 con le clavette e un 29,750 alla palla per un totale di 57, 00 netti che le sono valsi la leadership.

Nella stessa gara, a far compagnia a Cortese sul podio, ottimo terzo posto con pass conquistato per i nazionali di Anna Russo, davvero brillante e in crescita, che ha concluso con il punteggio totale di 54,250 (cerchio 26,750 e clavette 27,500).

Ancora più eclatante il successo di Laura Golfarelli, che tra le senior non ha avuto problemi a farsi valere e conquistare l'oro facendo registrare l'unico punteggio oltre il muro dei 30 punti (nastro 30,600) e un'ottimo 29,500 alla palla. Totale: 60,100. Distaccata di quasi tre punti la prima delle inseguitrici, con il bronzo finito al collo ancora di una stellina di Eurogymnica, la veterana Stefania Straniero che con i suoi 26,100 al nastro e 27,150 alla palla (totale 53,250) si è guadagnata il pass per la finale nazionale.

Bronzo invece per Eglissa Lika, tra le Junior 3, con 25, 450 al cerchio e 26,800 alle clavette. Nonostante il podio anche lei non potrà disputare la fase nazionale poiché impegnata in prestito, con la compagna Alessia Pala, nel campionato di Serie B, a dar manforte e difendere i colori della Valentia.

Si è confermata ancora al terzo posto la grintosa valdostana Amely Sordi, che tra le Junior 1 migliori i suoi punteggi e fa segnare un totale di 50,300 (clavette 23,700 e cerchio 26,600), più che sufficiente per partecipare alla finale nazionale.

Outsider di giornata, Matilde Viano, neo acquisto della scuderia del presidente Luca Nurchi, ha piacevolmente stupito andando a vincere ancora un bronzo (clavette 23,300 e cerchio 24, 200). La ex Cuneo ginnastica ha fatto segnare un totale di 47,500, praticamente cinque punti in più della prima prova e non contenta è stata protagonista anche poco dopo, nel campionato squadra Allieve.

Le due squadre Allieve Gold 1 e Gold 3 messe in campo dallo staff di Eurogymnica hanno avuto la meglio sull'avversarie in questa prima prova. Per quanto riguarda le Allieve 1, successo scontato vista l'assenza totale di avversarie con la squadra composta da Ginevra Gallizia, Arianna Cortese ed Isabel Coconi Santoni ai cerchi (17,650), Coppia cerchio palla Arianna Cortese e Matilde Viano (19,300) e Matilde Viano ancora impegnata alle clavette nell'esercizio individuale (23,450). Totale 60,400.

Le più giovani ed inesperte Allieve 3, hanno invece dovuto mettere in pedana tutta l'energia a disposizione per superare nell'ordine la Victoria e la Ginnastica Saluzzo. La squadretta al corpo libero composta da Elisabetta Tomita, Carola Magagna e Stella Carminati si è guadagnata il punteggio di 18,850 mentre la coppia coi cerchi Magagna/Tomita quello di 14,650. Ultimo esercizio, quello individuale con la palla 17,750 grazie ancora all'impegno di Stella Carminati. Totale 51,250.