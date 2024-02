Team Dimensione Nuoto: la seconda tappa della Coppa Parigi

Una gara di passaggio, un fine settimana utile ad esplorare nuove distanze, un momento per raccogliere e codificare i segnali in vista di uno dei momenti più importanti della stagione. La seconda tappa della Coppa Parigi ha rappresentato un banco di prova importante per i ragazzi del Team Dimensione Nuoto, che hanno affrontato la due giorni agonistica di Torino al termine di una settimana caratterizzata da allenamenti piuttosto intensi.

L’obiettivo è già orientato verso la Swim-TO, importante meeting in programma da venerdì 9 a domenica 11 febbraio che prevede gare sia in vasca da 25 metri, sia in vasca da 50 metri. Un passaggio cruciale di questa prima fase della stagione, un momento da cerchiare in rosso che cede il passo come importanza soltanto ai Campionati Regionali e alle rassegne nazionali giovanili e assolute.

Sebbene non ci fossero ambizioni cronometriche dall’appuntamento appena archiviato della Coppa Parigi, Lucia Tassinario non ha perso occasione per siglare altri tre tempi limite per i Criteria Nazionali in 100 dorso, 200 farfalla e 200 misti. Molto bene, in questa occasione, i possessori dei pass per i Criteria Elisa Ferrari, Alessio Hincu e Leonardo Surico. Interessanti anche i riscontri da coloro che hanno come obiettivo stagionale l’avvicinamento del minimo per la più importante manifestazione giovanile tra cui Maddalena Bertelli, Martina Ferrari, Serena Aloia, Angelica Scattone, Rebecca Cavagna, Silvia Calzavara, Samuele Astolfi, Stefano Cannella, Alessandro Soldano, Davide Principato Andrea Randi e Andrea Vacchino.