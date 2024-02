Club76: tutti i risultati del weekend

Un altro fine settimana in campo particolarmente intenso per il Club76.

A cominciare dal derby in trasferta di ieri delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno ceduto 3-1 affrontando Pinerolo. Weekend di riposo, invece, per la Serie B2 Under 18 delle le ragazze del duo Moretti-Ollino. Sosta del campionato fino a domenica 11 febbraio. Ferma anche la B2 con MTS Santena.

L’U16 regionale con il Club76 Playasti ha ceduto in casa 1-3 con Union Volley, nell'ultima partita del secondo girone. Un match che non permette di chiudere primi nel ranking di U16, ma al secondo posto. Si torna quindi in palestra, consapevoli di dover cambiare qualcosa, con tanta voglia di ripartire.

Per quanto riguarda l’U16 provinciale gruppo Gold, NewVolley Carmagnola Club76 ha vinto 3-0 contro Lasalliano Volley, nel corso della prima partita del tabellone finale. Una vittoria netta e mai in discussione.

Fine settimana di riposo anche per la Serie C con il Club76 Playasti e per la Serie D con Rasero Teloni-Playasti Club76 e GS Pino Volley.

Per quanto riguarda l’U14 Gold, il Club76 Playasti vince contro Volley Roero per 0-3. Una vittoria mai in discussione, con la battuta a farla da padrona. L’U13 regionale ha vinto 0-3 affrontando VBC Savigliano.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 2 febbraio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: PGS Jolly vs Club76 Playasti 0-3

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: GS Pino Azzurra vs ASD Polisportiva Venaria 3-1

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera GS Pino vs Pianezza Volley 0-3

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Pivielle Cerealterra Bianca vs Liquicredit Fenera Chieri76 0-3

Sabato 3 febbraio

• Under 17 M. C.T. Torino Cross E: Volley San Paolo vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone E: Volley Roero vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: Club76 Playasti 2011 vs L'Alba Volley Junior 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: LAB Travel Honda Cuneo vs Club76 Playasti provinciale 3-0

Domenica 4 febbraio

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone Qualificazione 5°/11°: Volley Roero vs Club76 Playasti 1-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Fase Gold: Club76 Playasti vs Unionvolley Pinerolo 2008 1-3

• Under 15 M. C.T. Torino Turbo D: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Toplay Lasalliano 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Turbo L: Club76 Fenera Chieri vs Volley Parella Torino Blu 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: VBC Savigliano vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Roero vs Club76 Playasti 2012 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Club76 Chieri GS Pino vs San Raffaele Castiglione Azzurra 3-0

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Club76 Fenera Chieri vs Volley San Paolo 0-3

• CT14F3 F. C.T. Torino Classificazione 29-36: Volley San Paolo vs Club76 Fenera Chieri 3-1