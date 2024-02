BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Con la vittoria infrasettimanale con Farigliano, l'Under 13 Gold festeggia l'accesso alla Seconda Fase TOP, con le sedici migliori squadre della categoria in Piemonte. Parteciperà alla seconda fase di livello più alto anche l'Under 14 Gold, reduce dal successo con Lettera 22 Ivrea.

Vincono i Ragazzi CSI, impegnati con Castellamonte, e gli Allievi CSI con Trino. Continuano i percorsi netti dell'Under 13 Femminile, vincitrice in trasferta con Basket Club G. Borsi, e degli Under 14 Uisp targati Trofarello SEC, che portano a casa un successo dalla trasferta a Rosta.

Prima battuta d'arresto per i Top Junior CSI, che cedono di un solo punto con Pallacanestro Piscina. L'Under 15 Silver interrompe la striscia di vittorie con la gara casalinga con Nichelino e l'Under 17 Gold cede a Campus Piemonte.

U13 GOLD

BEA CHIERI - ASD PALL. FARIGLIANO 57-46

Parziali: 20-5, 30-20, 40-31

BEA CHIERI: Mariani 4, Mouaddine 23, Luison S. 2, Popa 6, Marino 2, Zuccarello 5, Greco, Porcu 2, Dalmasso 11, Di Bartolo 2, Anghel, Violante. All. Corrado.

U14 GOLD

BEA CHIERI - LETTERA 22 IVREA 97-36

Parziali: 31-4, 31-8, 18-12, 17-12.

BEA CHIERI: Fatai 2 , Borz 12 , Mouaddine 8, Di Giorgio 2 , Cristiano 9 , Demita, Menegatti 8, Montiglio 17, Calo' 7 , D'Acunti 8, Coltiletti 23, Dimonte 1. All. Corrado, Ass. Pirocca.

LETTERA 22: Redolfi 8, Surace, Nushi, Pes 5, Soudaz 3, Moretti 7, Bellini 4, Carminati 7, Bertoldo, Piana 2, Alberton, Testa. All. Degano.

RAGAZZI

BASKET CASTELLAMONTE - BEA CHIERI 19-87

Parziali: 9-25, 11-59, 13-81

BEA CHIERI: Sacchero 13, Bianchi 2, Tarallo 10, Pezzoli 18, Billong 6, Magnetto 10, Bouali 6, Di Bitetto 4, Penzo 6, Ambruoso 6, Geraci 6. All. Pirocca

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI - BASKET CLUB G.BORSI 58-39

Parziali: 10-6, 23-12, 45-21

BEA CHIERI: Bernardinello 18, Giardiello 12, Ferrone 9, Mosso 7, Sangiorgi 6, Cammareri 2, Savio 2, Di dedda 2, Santoro, Della croce, Alessandria, Giangualano, All. Ucci, Ass Lafiosca, Ghiabaudo.

BASKET CLUB G.BORSI: Raineri A. 10, Dadone 10, Raineri F. 6, Bresciano 3, Tarditi 3, Rozio 7, Formento, Giordano. All. Spedaliere, Ass. Moisa.

U14 UISP

GS ROSTA - TROFARELLO SEC 38-67

Parziali: 5-19, 13-35, 31-52

TSEC: Percudani 8, Dardano M. 2, Iacovuzzi, Sandri 7, Cartolaro 4, Parlatore 2, Solla 1, Cazzaro, Zanzon 14, Dalmasso 16, Dardano S., Sangiorgi 13. All. Piccionne, Ass. Mazzardis

ALLIEVI CSI

PALLACANESTRO TRINO-BEA CHIERI 25-73

Parziali: 5-23, 14-31, 18-51

TRINO: Dessi, Sorrentino 2, Chiarelli, Fusilli, Gallo 7, Nusella, Mocka, Bordin 5, Bordin 6, Eboigbe 5. All. Tarlacci.

CHIERI: Dalmasso 5, Nicoletti 12, Massari 14, Rodinó 2, Marca 4, Giuranna 7, Cacciabue 15, Da Rodda 10, Rullo 4. All. Bonifacio

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL - ASD PALLACANESTRO PISCINA 53-54

Parziali: 11-13, 20-30, 41-37

BEA CHIERI: Munafò 2, Consiglio, Di Salvo 4, Ricciardo 8, Rofel, Caridi, Scialabba 2, Lappano 7, Giorcelli 3, Barisone 19, Alò 8. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U15 SILVER

NICHELINO 2000 - BEA CHIERI 75-68

Parziali: 22-21, 39-29, 53-46

NICHELINO: Bruno, Di Cizna, Peressini 28, Sunday, Longhin 2, Sibilia 2, Castrilli 2, Codori 23, Iacono 8, Roveron, Bruna 8, Bonsignore, Di Ciancia. All. Brunz Marco, Brunz Paolo.

BEA CHIERI: Cordero 7, Mastrocola, Viale, Santoro 7, Meles 2, Balla 17, Azzellino, Cocozza, Traversari 11, Costamagna 3, Griva 2, Gigante 18. All. Mastrorillii, Viberti.

U17 GOLD

CAMPUS PIEMONTE-BEA CHIERI 68-58

Parziali: 18-9, 34-25, 45-40

CAMPUS: Moschini 30, Cielo 9, Morando 7, Barberis 7, Battaglio 6, Alessandria 3, Varvello 2, Kocev 2, Peano 2, Jacomuzzi, Marocco. All. Biglia, Acc. Uko

CHIERI: Ahia 16, Ricci 12, Molinari 10, Marchiori 9, Zarba 5, Gamba 3, Gangitano 4, Giangualano, Vidotto, Cascio, Zanzon, Scamardella. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio