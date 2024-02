FISI-AOC: i risultati della Coppa Europa e delle gare di Portes du Soleil e Prato Nevoso

COPPA EUROPA: TERESA RUNGGALDIER TRIONFA NEL SUPER-G DI LA THUILE E SARA ALLEMAND È DODICESIMA

La Coppa Europa femminile di sci alpino torna in Italia e sorride alle azzurre. La ventiquattrenne finanziera gardenese Teresa Runggaldier, figlia del vice-campione mondiale del 1991 in Discesa, Peter Runggaldier, ha vinto il primo di due Super-G in programma sulla pista Franco Berthod di La Thuile, con il tempo di 1’,01”,02/100 e con 14/100 di vantaggio sulla svizzera Malorie Blanc dell’Anzère Skiteam. Terza a 45/100 l’altra rossocrociata Jasmina Suter dello Ski Club Stoos. Nove in tutto le italiane in zona punti: quarta la carabiniera altoatesina Vicky Bernardi, settima la carabiniera valdostana Giulia Albano, decima la carabiniera vicentina Asja Zenere e dodicesima la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, allineate dal ventiseiesimo al ventinovesimo posto la carabiniera bergamasca Ilaria Ghisalberti, la carabiniera valdostana Giorgia Collomb, la carabiniera meranese Elisa Platino e la trevigiana Vittoria Cappellini del Centro Sportivo Esercito. Fuori invece la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito e la carabiniera limonese Melissa Astegiano.

Coppa Europa anche a Gstaad, in Svizzera, dove lunedì 5 febbraio si è disputato il primo di due Slalom maschili, vinto dal tra poco ventenne talento svedese Fabian Ax Swartz dell’IFK Lidingoe Slalomklubb, con il tempo totale di 1’,39”,13/100 e con 98/100 di vantaggio sul norvegese Theodor Braekken dell’Ingierkollen Rustad Slalomklubb. Terzo ad 1”,14/100 lo svizzero Matthias Iten dello Ski Club Sankt Jost Oberaegeri. Il finanziere altoatesino Matteo Canins si è classificato ventitreesimo, il poliziotto bergamasco Matteo Bendotti ventiquattresimo e il carabiniere parmense Tommaso Saccardi dei Carabinieri ventottesimo. Fuori invece nella prima manche il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito.

AD AVORIAZ CARLO CORDONE DICIANNOVESIMO NELLO SLALOM DELLO SKI CHRONO SAMSE TOUR TECHNIQUE

Il circuito istituzionale francese dello Ski Chrono Samse Tour Technique fa tappa in questo inizio di settimana nel comprensorio sciistico Portes du Soleil, dove sabato 3 febbraio si sono conclusi i Campionati Mondiali Juniores. Nello Slalom maschile disputato ad Avoriaz si è registrato il successo di Theo Lopez dello Ski Club Valloire de Galibier con il tempo totale di 1’,23”,90/100 e con 10/100 di vantaggio sul canadese Pierick Charest dello Ski Club Mont Tremblant. Terzo a 15/100 lo spagnolo Ander Mintegui del Club Skiarte. Diciannovesimo posto a 2”13/100 per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana, mentre il compagno di squadra Matteo Vottero è uscito nella prima manche.

SNOWBOARD: TUTTI I CAMPIONI REGIONALI E I PODI DI SLOPESTYLE E BIG AIR DEL FINE SETTIMANA A PRATO NEVOSO

Lo snowpark di Prato Nevoso ha ospitato nello scorso fine settimana i Campionati Regionali di snowboard Slopestyle e Big Air. Nella gara di Slopestyle di sabato 3 febbraio nella categoria Giovani-Seniores titolo per Luca Mengozzi del Racing Team Vialattea con 89 punti, davanti al compagno di squadra Filippo Annestay e a Malam Orrù della Snow Academy Prato Nevoso.

In campo femminile prima Stella Accati del Garage Camp con 70 punti, davanti a Yacy Garberoglio della Snow Academy Prato Nevoso e a Viola Ghirardi, anche lei della Snow Academy. Lorenzo Scafidi della Snow Academy Prato Nevoso ha vinto la gara Allievi con 86.33 punti, precedendo Leone Pernigotti dell’asd SnowMaxx e Lorenzo Basilio della Snow Academy. La società di casa ha vinto anche tra le Allieve, grazie a Sofia Raviola, che ha chiuso a quota 58.66, precedendo Vittoria Lora del Garage Camp e Ayu Garberoglio della Snow Academy. Tra i Ragazzi il titolo regionale lo ha conquistato Lorenzo Clataud dello Sci Club 04, con 78.33 punti, a precedere Johan Sonderskov Nielsen e Tommaso Morchio della Snow Academy.

In campo femminile prima Elisa Senigagliesi dello Sci Club 04 con 39.66 punti, davanti ad Asia Lastrico del Prato Nevoso Team e ad Emma Annestay del Racing Team Vialattea. Filippo Cappello dello Sci Club 04 è stato il migliore dei Cuccioli con 60.00 punti, seguito da Cosimo Brondi del Racing Team Vialattea e da Federico Truscello della Snow Academy. Abigail Marconi del Free Ski Pratonevoso ha vinto la gara femminile con 31.33 punti, seguita da Bianca Brondi del Racing Team Vialattea e da Giulia Pozzan dello Sci Club 04. Jacopo Bruzzone della Snow Academy ha vinto nella categoria Baby con 61.66 punti e sul podio con lui sono saliti Lapo Guasti del GAP Snowboard Club e Jacopo Bartelle dello Sci Club 04.

Nel Big Air di domenica 4 febbraio nella categoria Giovani-Senior secondo titolo per Luca Mengozzi con 84.66 punti, davanti a Tommaso Cesare Lupi del Garage Camp e a Malam Orrù. Bis anche di Stella Accati del Garage Camp con 63.66 punti, davanti a Yacy Garberoglio e a Carlotta Badano del Prato Nevoso Team. Jacopo Sonderskov Nielsen della Snow Academy è stato il migliore degli Allievi con 83 punti, precedendo Lorenzo Scafidi e Leone Pernigotti. Tra le Allieve Sofia Raviola che ha chiuso a quota 34.33 punti, precedendo Vittoria Lora e Ayu Garberoglio.

Tra i Ragazzi bis per Lorenzo Clataud con 70 punti, a precedere Tommaso Morchio e Johan Sonderskov Nielsen. In campo femminile prima Asia Lastrico con 56 punti, seguita da Emma Annestay e Sofia Dellacasa del Garage Camp. Cosimo Brondi ha vinto tra i Cuccioli con 59 punti, seguito da Filippo Cappello e da Gabriele Repetto della Snow Academy. Bianca Brondi ha vinto nella categoria Cuccioli femminile con 32 punti davanti ad Abigail Marconi. Jacopo Bruzzone ha vinto nella categoria Baby con 41 punti, battendo Lapo Guasti e Leonardo Lovesio del Prato Nevoso Team.