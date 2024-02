Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

Prima divisione, sconfitta con Trecate

Sconfitta per le Igorine di Lele Cappato in Prima divisione: 0-3 (21-25; 22-25; 17-25) per San Giuseppe Trecate. «Avremmo meritato di più, soprattutto nei primi due set. Purtroppo come spesso ci capita, inciampiamo in errori di attenzione che poi costano cari. Devo fare però i complimenti alle ragazze, perché per oltre due set hanno giocato forte come non capitava da tempo, hanno rischiato giocate come avevamo chiesto, e, mi hanno fatto divertire molto per lunghi tratti. Ci manca solo una bella vittoria ora» dice l’allenatore.

U14 Ecc terr e U16 terr

Week end importante per le Igorine di Mattia Rossi. In U14 Ecc territoriale vittoria contro Casale 3-1 (25-18; 25-12; 15-25; 25-17) e soprattutto chiusura della prima fase da prime della classe con sole vittorie e tutti e 42 i punti a disposizione conquistati! In U16 la gara di andata della fase preliminare a Occhieppo è finita con una bella vittoria 0-3 (14-25; 17-25; 14-25). «Buona partita in Un14. Nel secondo set abbiamo mostrato un gioco da grandi. Poi purtroppo continuiamo a fare lo stesso errore di abbassare la guardia e finiamo per commettere qualche errore di troppo. In U16 vittoria con qualche calo di attenzione dove sono scese in campo tutte le ragazze a disposizione» dice l’allenatore.

U14 terr, vittoria importante con San Giacomo

Risultato importante per le Igorine di Andrea Garagiola: con San Giacomo vittoria 1-3 (21-225; 22-25; 25-23; 15-25) che consente di passare alla seconda fase! «Come si può intuire dai parziali non è stata una partita semplice, la pressione era tanta ed è stato un botta e risposta continuo tra chi imponeva il proprio gioco. Non potevamo permetterci neanche un 3-2 per poter passare alla fase successiva quindi post terzo set perso sono stato orgoglioso della reazione positiva ricevuta che ha permesso di chiudere la partita! Un gruppo che continuo a veder crescere e che in quest'ultimo mese e nelle ultime due partite ha dato il meglio di sé. Ora si torna in palestra con una soddisfazione in più ma c'è ancora tanto su cui lavorare» dice l’allenatore.

U13, vittoria con Casale

Finale con sorriso per le Igorine di Luca Astorino: 0-3 (11-25; 16-25; 18-25) in trasferta. «Sono contento del risultato, ma soprattutto della prestazione delle ragazze, hanno mantenuto attenzione e un buon livello per tutta la partita. Tutte hanno dato il loro contributo» parola dell’allenatore.

U12 4x4 in campo

Nuova giornata di partite per le tre formazioni U12 (anche sotto età con squadra U11) nel campionato 4x4 che hanno affrontato Pallavolo Scurato e San Rocco Azzurra e Bianca.

U18, chiusa la prima fase in vetta!

Ultima partita della prima fase e finale da prima in classifica. Netto il percorso della Igorine di Barbara Medici che chiudono con un 3-0 (25-17; 25-22; 25-16) contro San Rocco.

U16 Regionale, sconfitta con In Volley Piemonte

Finale con sconfitta per le Igorine di Valeria Alberti a casa di In Volley Piemonte: finale 3-1 (21-25; 25-14; 25-20; 25-14).