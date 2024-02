Cuneo Volley: il progetto Fiöi incontra il campione Jack Sintini

Ieri sera al palazzetto dello sport di Cuneo, si è tenuto il secondo appuntamento del progetto Fiöi legato alla “ Formazione personale ” degli atleti biancoblù attraverso il racconto di esperienze di vita da parte di personaggi selezionati. Questo incontro, rivolto a tutto il settore giovanile cuneese e ad atleti e atlete delle società del territorio affiliate e non, ha avuto come ospite e protagonista dell’ “allenamento speciale” l’ex pallavolista professionista Giacomo Jack Sintini .

«In questo secondo appuntamento di formazione del progetto Fiöi abbiamo invitato Giacomo Sintini, un ex pallavolista che ha vissuto un’esperienza personale molto forte e molto dura, dalla quale si è rialzato. Ci faceva piacere condividere con tutti i nostri ragazzi e le loro famiglie una storia di successo sportivo e di vita da prendere come esempio – ha sottolineato il presidente del Cuneo Volley Gabriele Costamagna, che ha poi proseguito spiegando come si è arrivati a questa scelta del personaggio- ho contatti con Giacomo da un paio di anni, perché già prima del Covid avevo in mente di organizzare un evento per i ragazzi, poi però non si è riuscito ad organizzare e finalmente quest’anno con l’ufficializzazione del progetto Fiöi e il programma degli eventi siamo riusciti ad ospitarlo».