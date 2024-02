GranTorino Basketball Draft: Assieme 2008 nuovo sponsor

In queste ore è stata ufficializzata la collaborazione tra GRANTORINO Basketball Draft e “Assieme 2008”.

Con nove sedi nel Torinese e con la base operativa in corso Brunelleschi n°18, “Assieme 2008” è un’agenzia del gruppo UnipolSai che opera da anni in diversi settori. Dalla casa alla mobilità, dalla salute agli infortuni, risparmio, previdenza e investimenti, Unipol Luce e Gas e servizi bancari. Che tradotto: ti offre soluzioni per assicurare la tua mobilità, la tua casa, il tuo lavoro, la tua protezione, il tuo risparmio.

Scopri tutti i vantaggi a te riservati e costruisci la tua serenità sul sito della società, oppure visita la pagina Facebook. Per Assieme 2008 è un ritorno al mondo della palla a spicchi dopo l’esperienza della cavalcata fino alla massima serie della Torino del basket gialloblù del decennio scorso.

La dirigenza di GRATORINO Basketball Draft commenta così la recente novità: «Assieme 2008 è una grande realtà del mondo assicurativo torinese, siamo orgogliosi di questa collaborazione e speriamo che possa durare a lungo nel tempo. Il nostro è infatti un progetto ambizioso che getta le sue basi proprio sul lungo periodo, speriamo di poter crescere a divertirci al palazzetto tutti insieme».

Francesco Saporito di Assieme 2008: «Finalmente torniamo nel mondo della palla a spicchi. Siamo molto contenti di intraprendere questa nuova avventura. GRANTORINO si sta dimostrando un’eccellenza sul territorio…e farne parte è un grande orgoglio per il nostro gruppo. Il progetto è ambizioso, le idee portate in campo sono innovative e chissà cosa potrà riservare il futuro. Sicuramente la collaborazione con il Club verterà non solo su aspetti sportivi, ma anche su connotati umani e di tutela dei ragazzi, per questo aderiremo al progetto di borsa di studio seguendo nella fattispecie uno degli atleti di GRANTORINO molto più da vicino.Contiamo di essere dei veri e propri partner per il Club e per tutti coloro che si affacceranno a questa nuova realtà».