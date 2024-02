Il Nissan e-4ORCE Vertical Winter Tour 2024 porta musica e divertimento a Sestriere!

Fa tappa a Sestriere il Vertical Winter Tour, l’evento itinerante - giunto alla quindicesima edizione - che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate su tutto l’arco alpino per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.

Si conferma Nissan come Title Partner, in particolare con la tecnologia Nissan e-4ORCE, il sistema di trazione integrale Nissan pensato per motori elettrificati, un brevetto frutto della decennale esperienza della Casa giapponese nelle tecnologie 4WD. Disponibile su X-Trail e-POWER e Ariya 100% elettrico, e-4ORCE è costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. Quando i sensori di e-4ORCE rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote della vettura, come accade ad esempio in presenza di acqua, neve o ghiaccio, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali 4WD meccanici. Il tutto avviene automaticamente, senza la necessità di intervento del guidatore e garantisce massimo controllo e sicurezza in ogni situazione.

Con e-4ORCE vantaggi anche in termini di efficienza e comfort. Nel caso di Ariya e-4ORCE, infatti, il bilanciamento perfetto dei pesi e la rigenerazione anteriore e posteriore rendono la vettura più stabile e priva di beccheggio e aumenta l’efficienza della batteria. Il risultato è maggiore autonomia e maggiore comfort anche in caso di brusca frenata.

Dopo i successi della tappa inaugurale di Cervinia, di San Martino di Castrozza e di Andalo, ecco Sestriere, Prato Nevoso, Pila, Arabba, Canazei e Bormio con un format di successo che ha raggiunto quota 28 edizioni (15 invernali, 12 estive e una “Urban” in primavera!) e che fa divertire e rilassare decine di migliaia di persone sulle piste da sci di tutta Italia.

Località mondana della Vialattea per eccellenza, teatro di numerose competizioni a carattere internazionale, Sestriere offre agli appassionati della neve piste ad altissimo livello tecnico immerse in un panorama di suggestiva bellezza.

Format che vince non si cambia: Sport, Music and Fun è anche nel 2023-2024 il filo conduttore dell’evento, in grado di intrattenere un pubblico molto vasto, dai ragazzi agli adulti, con un bellissimo villaggio sulla neve di 900 mq ad ingresso totalmente libero e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime attività da svolgere dalla mattina al pomeriggio inoltrato.

Il media partner sarà ancora una volta Radio Deejay, che in ogni tappa porterà i propri Talent sul palco del Villaggio e che a Sestriere vedrà la presenza di Wad l’11 febbraio a partire dalle 15 dove incontrerà e animerà i tantissimi ascoltatori della Radio: Wad è considerato una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano. Conduce Say Waaad!?! su Radio Deejay tutti i giorni alle 21, suonando e raccontando il “nuovo” della musica, della moda, dell’internet. Ha scritto articoli per Rolling Stone, Vogue, Wired, GQ. Su Youtube è uno dei volti di HH TV. Per Arcana ha pubblicato Mai Dentro Mai Fuori, bio-fantasy di Jovanotti, nel 2013.

Official partner della manifestazione è BPER Banca, uno dei principali istituti di credito nazionali, da sempre attento al sostegno della cultura della buona salute e dello sport. BPER sarà presente al Vertical Winter Tour con il concept “Con BPER sei sempre sulla pista giusta”, iniziativa realizzata in collaborazione con Mastercard, che promuove il lancio del conto corrente online a zero spese BPER on Demand, che in questi giorni è proposto a condizioni speciali per i nuovi clienti e si rivolge in modo particolare al target delle nuove generazioni. Allo stand sarà possibile divertirsi anche con il gioco "The Wall", che permetterà di vincere ogni giorno tanti gadget.

A coccolare e riscaldare tutti gli ospiti ci sarà ogni giorno la deliziosa cioccolata calda Vanini, marchio premium di ICAM Cioccolato, la nota azienda lecchese che con i suoi 75 anni di storia è oggi leader e punto di riferimento nella produzione di cioccolato.

Presso lo stand di Vanini, avrete anche l'opportunità di partecipare a un divertente quiz a tema sostenibilità, valore cardine del brand, mentre sarà possibile degustare le mini-tavolette di cioccolato fondente monorigine peruviano Bagua. Queste tavolette sono uniche, poiché prodotte con cacao primitivo risalente alla cultura dei Maya dal profilo organolettico deciso e sorprendente. Come dolce premio per i vincitori del gioco palco, ecco l’ultima novità firmata Vanini: le tavolette di cioccolato Tasting Experience. Presenti in quattro gusti, le loro sfiziose ed innovative inclusioni sapranno soddisfare anche i palati più golosi e stupire con la loro originalità. Inoltre, cofanetti con l’intera gamma saranno messi in palio per tutta la durata del tour direttamente sull’app ufficiale del Vertical Winter Tour.

La nuova edizione del Winter Tour 2023-2024 ha una grande novità: i nostri weekend in montagna avranno tutto un altro sapore grazie alla presenza del re della bevuta ghiacciata Brancamenta. L’amaro di F.lli Branca Distillerie porterà il divertimento e il suo intenso brivido di piacere con noi ad alta quota. L'iconico liquore, famoso per le sue proprietà dissetanti e rinfrescanti grazie all’essenza della pregiata menta piperita del Piemonte, conquisterà le cime innevate d'Italia per regalare un'esperienza di gusto unica all'insegna del perfect serve, rigorosamente ghiacciato, anzi … sottozero.

Durante tutte le tappe del Winter Tour 2023-2024, infatti, sarà possibile degustare Brancamenta, liscio e ghiacciato presso il Brancamenta village. Ma non è finita qui - tra morbidi puff, gonfiabili e comode sdraio, non mancherà una coccola extra, da gustare calda: “BRANCACHOCO”, una cioccolata deliziosa con l’aggiunta di Brancamenta, davvero imperdibile.

E per chi desidera avere un boost di energia pura, nessun problema: ad animare le piste da sci ci sarà anche l’inconfondibile Borghetti, liquore di vero caffè espresso, che farà compagnia agli sciatori più incalliti. Super hostess munite di sci e uno zaino gigante a forma di Borghettino distribuiranno gli iconici Borghettini che scalderanno i cuori e gli animi degli amanti della neve. Tutto all'insegna di gusto e convivialità... anche sugli sci!

Anche Golia Activ Plus partecipa al Vertical Winter Tour per la prima volta, per la grande coerenza fra la dimensione della montagna e il territorio creativo del Brand. La montagna è freschezza, divertimento, e fa vivere esperienze intense, proprio come Golia. Golia Activ Plus sarà al Winter Tour con uno stand pieno di attività dove sarà possibile “prendere un respiro” durante una giornata di sci. Proprio come il consumo di una Golia, dopo l’esperienza si tornerà sulle piste rigenerati, con una nuova vitalità. Allo stand Golia sarà presente poi una ruota girevole per vincere i pack di Golia Activ Plus o un orsetto Trudy: i più fortunati potranno vincere un orso gigante. Inoltre ci sarà un photo boot dove scattarsi una foto nella veste originale di una famiglia di orsi. Le giornate saranno poi animate dall’orso, il simpatico Ambassador di Golia Activ Plus, che girerà nel Village intrattenendo grandi e piccini, e un presentatore condurrà un divertente gioco a domande con in palio i pack di caramelle. Infine, per ricordare l’effetto di Golia Activ Plus sul respiro, ci sarà un pack gigante di Golia Activ Plus accompagnato da un rumore di inspirazione ed espirazione.

Tra i partner del Vertical Winter Tour 2024, Froben, marchio tra i più noti nel mercato dei prodotti per il mal di gola ed i disturbi ad esso associati: si prende cura della nostra gola anche in inverno, persino quando siamo in vacanza e per questo sarà presente per tutta la stagione invernale, da fine dicembre a fine marzo, sulle piste da sci delle nostre più note località sciistiche.

In prossimità degli impianti di risalita e vicino a rifugi e chalet, verranno realizzate speciali installazioni per far conoscere l’intera gamma Froben Gola: delle vere e proprie spiagge, con tanto di lettini e ombrelloni, dove sarà possibile scoprire il “kit” linea Froben per i disturbi della gola: perché con Froben anche l'inverno può essere una bella stagione!

Ad accogliere gli ospiti nel corner brandizzato Froben sarà presente una hostess, che consegnerà i leaflet con la spiegazione della gamma e che darà informazioni riguardo alla linea Froben Gola. In aggiunta, si potranno vincere simpatici gadget brandizzati per prepararsi alla bella stagione.

Blossom Skis sarà il partner per le prove sci, con un maestro a disposizione per il pubblico per insegnare come sfruttare al meglio le potenzialità di questi sci speciali: con Blossom Vertical Winter Tour ha creato un paio di sci in edizione limitata che verranno presentati proprio a Cervinia nella tappa inaugurale

Hyra vestirà come di consueto tutto lo staff del Vertical.

Vertical Tour vive anche sui social, con una copertura costante su Facebook e Instagram, per seguire l’evento è sufficiente utilizzare l’hashtag #verticaltour. Sarà anche possibile scaricare l’App del Tour e partecipare al grande concorso che mette in palio ogni giorno un cappellino di Radio Deejay ed un cofanetto Tasting Experience di Vanini mentre l’estrazione finale permetterà di vincere un paio di sci personalizzati del Tour / Blossom, e uno scaldotto di Radio Deejay.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: «Nissan promuove l’innovazione utile che arricchisce la vita delle persone e lo fa migliorando continuamente i suoi prodotti e le sue tecnologie. e-4ORCE ne è un esempio. Una tecnologia che rappresenta la sintesi della tradizione e dell’esperienza Nissan nel 4x4, che si è evoluta nel tempo per adattarsi alle nuove esigenze dei clienti. I crossover elettrificati Nissan X-Trail e-POWER e Ariya 100% elettrico, oltre a essere equipaggiati con propulsori brillanti ed efficienti, offrono ai clienti massima sicurezza, massimo controllo e tutto il comfort della trazione integrale e-4ORCE. Il Vertical Winter Tour è l’occasione ideale per far conoscere e apprezzare agli amanti della montagna le caratteristiche e i vantaggi della nostra tecnologia esclusiva pensata proprio per i tracciati più impegnativi con pioggia, neve e ghiaccio».

«Un’altra incredibile stagione del Vertical Winter Tour è alle porte - conclude Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way – Ringrazio tutti i nostri partner, che ci permettono, come ogni anno dal 2008, di donare divertimento, gioia e spensieratezza a tantissime persone per tutto l’inverno! Anche quest’anno il Vertical si dimostra come l’evento itinerante più importante sulle montagne italiane. Un numero sempre maggiore di aziende riconosce la grande forza di questo Tour e chiede di essere al nostro fianco. Siamo orgogliosi di tutto ciò e siamo sicuri di poter migliorare sempre di più grazie alle aziende che ci scelgono e grazie al legame sempre più stretto con Radio Deejay, vero cuore pulsante della musica e dell’intrattenimento».