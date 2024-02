FISI-AOC: i risultati della Coppa Europa e delle gare di Folgaria, Cortina e Alpe di Mera

COPPA EUROPA: SARA ALLEMAND 16ª NEL SECONDO SUPER-G DI LA THUILE, VINTO DALLA FRANCESE KAREN CLEMENT. BARBERA 13° IN SLALOM A GSTAAD

Parla francese il secondo Super-G della Coppa Europa femminile disputato sulla pista Franco Berthod di La Thuile, che da mercoledì 7 febbraio ospiterà i Campionati Italiani Giovani maschili delle discipline veloci.

Nella seconda gara del circuito continentale femminile ha vinto Karen Clement dell’Inter Club Nice, con il tempo di 57”,98/100 e con 97/100 di vantaggio sulla statunitense Tricia Mangan dell’HoliMont Snowsports.

Terza ad 1”,11/100 la svizzera Malorie Blanc dell’Anzére Skiteam, già seconda nel primo Super-G di La Thuile. Ottimo quarto posto ad 1”,29/100 per la finanziera gardenese Teresa Runggaldier, vincitrice del primo Super-G sulle nevi valdostane. Punti anche per la carabiniera vicentina Asja Zenere, tredicesima, per la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, sedicesima e per la trevigiana Vittoria Cappellini del Centro Sportivo Esercito, ventinovesima. La sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito ha chiuso in trentunesima posizione, la carabiniera valdostana Giorgia Collomb in trentaduesima.

A Gstaad successo norvegese nel secondo Slalom della Coppa Europa maschile: Theodor Braekken dell’Ingierkollen Rustad Slalomklubb ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,45”,61/100, con 3/100 di vantaggio sullo svizzero Tanguy Nef del SAS Géneve e 4/100 sullo svedese Fabian Ax Swartz dell’IFK Lidingoe Slalomklubb. Tredicesimo ad 1”,37/100 e primo degli italiani il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, quindicesimo il poliziotto bergamasco Matteo Bendotti, ventinovesimo il friulano Hans Vaccari del Centro Sportivo Esercito.

Barbera è stato anche convocato per lo Slalom di Coppa del Mondo di domenica 11 febbraio a Bansko, in Bulgaria, che sarà preceduto sabato 10 da un Gigante al quale parteciperà il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti. A Soldeu, nel Principato di Andorra, Marta Bassino sarà impegnata sabato 10 in Gigante, mentre nello Slalom di domenica 11 gareggeranno la sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito e la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli.

Le classifiche del Super-G della Coppa Europa a La Thuile e dello Slalom di Gstaad

Super-G Femminile

Slalom Maschile

SLALOM FIS A FOLGARIA: MARIA SOLE ANTONINI È SECONDA ASSOLUTA E NELLA CLASSIFICA DEL GRAND PRIX ITALIA DICOFLOR

Lo Slalom FIS femminile disputato martedì 6 febbraio a Folgaria, valido anche per il Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, è stato vinto dalla trentina Matilde Vianello dello Sci Club Città di Rovereto, con il tempo totale di 1’,36”,48/100. Seconda a 30/100 la valsesiana Maria Sole Antonini, portacolori dello Sci Club Sansicario Cesana e della squadra

regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, che ha conquistato la piazza d’onore anche nel circuito istituzionale delle Giovani. Terza a 53/100 la valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche.

Peccato per la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, che era quarta a metà gara ma è uscita nella seconda manche. Quarto posto per la carabiniera genovese Serena Viviani, quinto per la trentina Marta Giaretta del Falconeri Ski Team, che è anche terza nel Grand Prix Italia. Bene anche la torinese Martina Sacchi del Golden Team

Ceccarelli, settima assoluta e la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, sedicesima. All’ottavo posto la torinese Martina Banchi, che corre per i lombardi dello Ski Racing Camp. La cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato si è classificata ventitreesima, la napoletana Adriana Castaldo dello Sci Club Sansicario Cesana ventiseiesima assoluta

e settima delle Aspiranti, la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone ventisettesima assoluta e ottava delle Aspiranti.

La classifica dello Slalom FIS di Folgaria

Slalom Femminile

CRITERIUM MONDIALE CITTADINI: DOPPIETTA DELLA CANAVESANA GIULIA CASETTA NELLE DISCESE DI CORTINA D’AMPEZZO

Doppia vittoria per Giulia Casetta nelle Discese del Criterium Mondiale FIS Cittadini disputate lunedì 5 e martedì 6 febbraio a Cortina. Nella prima gara in due manche la diciottenne dello Sci Club Valchisone ha chiuso con il tempo totale di 1’,46”,10/100, precedendo per 30/100 Sabrina Simader, keniana che da sempre scia in Europa e risiede ad Haus im Ennstal, in Austria. Terza ad 1”,04/100 la bresciana Rachele Guglielma Capretti dello Sporting Club Madonna di Campiglio. Nella seconda gara Giulia Casetta ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,46”,33/100, staccando di 5/100 Sabrina Simader e di 72/100 l’altoatesina Lisa Unterkofler dell’Amateursportverein Prad Raffeisen

Werbering.

Le classifiche delle Discese femminili del Criterium Mondiale FIS Cittadini a Cortina

Discesa Femminile 1

Discesa Femminile 2

SELEZIONI REGIONALI DEL TROFEO PINOCCHIO SUGLI SCI: NELLO SLALOM ALL’ALPE DI MERA VINCONO FRANCESCO SADOWSKI E MARTA MATTIO

Lo Ski Team Valsesia ha organizzato martedì 6 febbraio sulla pista Primavera dell’Alpe di Mera lo Slalom Allievi valido per le selezioni regionali del Trofeo Pinocchio sugli Sci e per il Trofeo Luigi Colombo.

Sempre all’Alpe di Mera si è svolta la prova del Super-G, che ha consentito agli atleti della categoria Ragazzi di familiarizzare con la pista Bimella, su cui mercoledì 7 febbraio si disputerà la gara indicativa regionale. Tornando alla selezione regionale del Trofeo Pinocchio, in campo maschile successo di Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, che ha chiuso le due manche dello Slalom Allievi nel tempo totale di in 1’,33”,34/100, con 98/100 di vantaggio su Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere e 1”,84/100 su Simone Guidetti dello Sci Club Mera. Completano la top ten Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, Giovanni Bertolotti dell’Equipe Pragelato, Thomas Madoglio dello Sci Club Sansicario Cesana, Andrea Conte del Sauze d’Oulx, Mattia Poggi del Mondolé Ski Team e Lorenzo Fea dell’Equipe Limone.

Marta Mattio dell’Equipe Limone ha vinto la competizione femminile con il tempo totale di 1’,31”,20/100, staccando rispettivamente di 2”,59/100 e di 4”,07/100 Martina Mis dello Sci Club Sestriere e Amelie Clataud del Sauze d’Oulx. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, Anita Flora dell’Equipe Beaulard, Ludovica Fassio dello Sci Club Bardonecchia, Martina Macagno dello Sci Club Limone, Beatrice Sofia Badino dell’Equipe Pragelato, Alice Scaffidi Muta del Sansicario Cesana

e Anna Mazzier del Racing Team Vialattea.