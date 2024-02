Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

UNDER 17 GOLD

BTM CARMAGNOLA – GRANDA COLLEGE CUNEO 44-58

(4-12; 15-25; 29-43)

GRANDA COLLEGE: Borgogno, Solaro, Ballario, Svoljsak, Messi, Giordano, Condur, Lukuikila, Russo, Picollo, Galliano, Tardivo. Coach: Griffanti - Menardi.

Cuneo vince sul campo di Carmagnola, grazie ad un’ottima prestazione di squadra.

I viaggianti si presentano sul parquet ospite con alcune importanti defezioni, ma la squadra cuneese riesce a imporre il proprio gioco fatto di difesa e rapidi contropiedi; grazie a questa strategia Cuneo piazza un parziale di 12-4 nella prima frazione che indirizza il match.

Nei quarti successivi, le due squadre giocano quasi alla pari con Granda College che gestisce in tranquillità il vantaggio accumulato, concludendo la gara sul punteggio di 44-58.

SERIE C FEMMINILE

PROMOSPORT – EBE PANCALIERI 47-62

PROMOSPORT: Massa, Immordino, Martinengo, Ouattara, Lorusso, Perna, Pashollari, Oberto, Ballo, Chiarla. Coach: Persico - Griffanti.

Buona prestazione per la Serie C Femminile sul proprio campo, contro la seconda della classe, Ebe Pancalieri.

Pancalieri parte forte, ma le ragazze del duo Persico – Griffanti, cercano di rimanere attaccate alla partita difendendo e lottando su ogni pallone.

Cuneo arriva fino al -3, ma l’esperienza e il talento delle ospiti riallontana nel punteggio la squadra di casa, che viene sconfitta con il punteggio di 47-62.

UNDER 17 FEMMINILE

NOVARA BASKET – GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO 52-46

Prima sconfitta nel Girone Titolo per l’Under 17 Femminile, targata Generali, che viene fermata sul campo di Novara Basket.

Le due squadre si equivalgono per tutta la gara con entrambe le squadre che non riescono a prendere un vantaggio considerevole nel punteggio.

Solo negli ultimi secondi di gara, Novara è più cinica e precisa ottenendo un meritato successo per 52-46.

UNDER 14 GOLD

OLIMPO BASKET ALBA – GRANDA COLLEGE CUNEO 47-55

(15-14; 20-31; 39-46)

GRANDA COLLEGE: Dutto, Ongaro, Mellano, Socco, Arrechea, Cissoko, Fantini, Bosio, Romano, Albert, Alladio, Rocca. Coach: Persico - Capelli.

Vittoria sofferta nella trasferta mattutina per gli Undet 14 Gold in quel di Corneliano che permette di confermare il quarto posto in procinto della fase Top.

Nel secondo quarto gli ospiti piazzano un importante break che da il là alla partita e margine da mantenere contro i padroni di casa.

La partita si conclude con la vittoria Cuneese per 47-55.

UNDER 13 GOLD

AMATORI SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 41-58

(8-19; 24-32; 28-52)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Carletti, Politano, Caula, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Musso, Giordano, Maccario, Bianco. Coach: Lelli.

Buona partita in trasferta a Savigliano per il gruppo Under 13 Gold che parte subito forte mostrando una bella intesa di squadra fatta di tagli e gioco senza la palla.

Nel secondo periodo il gioco collettivo viene a mancare, Cuneo prende molti tiri affrettati a bassa percentuale e Savigliano ne approfitta.

Nella ripresa Granda College allunga nel punteggio grazie ad una buona intensità difensiva e porta a casa i 2 punti della vittoria col punteggio di 41-58.

UNDER 13 SILVER

AMATORI SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 44-46

(7-14; 19-29; 33-41)

GRANDA COLLEGE: Franconiero, Aprile, Tortora, Giordana, Masaneo, Chen, Rus, Chiaramello, Musabimana, Macagno, Marcellino, Cavallera. Coach Lelli - Capelli.

Partita a 2 facce per gli Under 13 Silver in trasferta a Savigliano contro Amatori.

Cuneo parte bene con un buon gioco corale e scelte azzeccate in attacco, incanalando la partita per il giusto verso e arrivando col punteggio di 19-29 alla pausa lunga.

Nella ripresa le due squadre si equivalgono (14-12 di parziale perni padroni di casa) invece nell’ultimo periodo Cuneo è molto annebbiata dalla fretta: troppe palle perse con sufficienza e tiri con poco controllo potrebbero regalare la partita ai padroni di casa.

Fortunatamente per i locali una miglior precisione ai tiri liberi permette loro di vincere la partita col risultato di 44-46.

UNDER 13 SILVER 2012

Basket Club F. Borsi Ceva – Granda College Cuneo 2012 41-45

(10-9; 21-19; 29-29)

Granda College: Dalmasso, Dutto, Bottero, Levico, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Campana, Peano, Rossi, Furlan. Coach: Daino.

Vittoria per il gruppo Under 13 Silver 2012 che, in trasferta a Ceva, portano a casa 2 punti con un’ottima prestazione di squadra.

Parte bene Ceva con un mini parziale iniziale di 4-0 subito colmato dai Cuneesi con buone iniziative in penetrazione. Primo quarto che si caratterizzata per un sostanziale equilibrio e con il tabellone che recita al termine dei primi 10 minuti di gioco 10-9 per i padroni di casa.

Secondo quarto che scorre sulla stessa lunghezza d’onda del primo periodo, contrassegnato da piccoli break a favore di una o dell’altra squadra ma con il match che resta in sostanziale equilibrio. Al 20° minuto infatti le due squadre sono 21-19.

È però nel terzo periodo che Granda College, spinta da una buona difesa corale, riesce a piazzare un mini-break che li porta sul +6, ma un paio di scelte poco lucide in attacco e conseguenti canestri dei ragazzi di Ceva riportano la partita in equilibrio; la frazione di gioco termina con il punteggio di 29-29.

Nell’ultimo periodo l’equilibrio sembra rimanere invariato finché i ragazzi di Granda College riescono a chiudere bene in difesa e a trovare buone soluzioni in attacco che dettano l’allungo che porta al risultato finale di 41-45.

«Ottimi spunti quindi per lo staff tecnico a partire dall’intensità difensiva e dalle soluzioni corali offensive trovate dai ragazzi. Complimenti inoltre a tutti gli atleti di entrambe le squadre per la bella partita a cui hanno dato vita che ha divertito loro e il pubblico sugli spalti», queste le parole di Coach Daino al termine del match.

1^ DIVISIONE REGIONALE MASCHILE



NICHELINO – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 73-72

(29-22; 46-41; 61-54)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Comotti, Bodino, Saladini, Zuppanelli. Coach: Lelli.

Dopo 15 vittorie consecutive arriva la prima sconfitta per i ragazzi della serie D sul difficile campo di Nichelino. Un primo quarto con troppe disattenzioni difensive li condannerà per tutta la partita, nonostante nel secondo periodo Cuneo riesca a riavvicinarsi nel punteggio.

All’intervallo il tabellone segna 46-41 per i padroni di casa. Nichelino domina a rimbalzo e segna molti punti su secondo possesso, Cuneo invece a volte pasticcia e perde palloni con troppa superficialità. A pochi secondi dal termine Cuneo prova il canestro da 3 per vincere la partita ma i sogni si infrangono sul ferro. Bellissima partita giocata con grande intensità da parte di entrambe le squadre.

Queste le parole della nostra guardi tiratrice, Simone Maccario: «Complimenti a Nichelino, hanno giocato una grande partita, solida in difesa e con buone percentuali al tiro da 3. A noi è mancata un po' di lucidità nei momenti cruciali ma va bene così, sono tutte partite utili per prepararci ai playoffs!».