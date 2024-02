Curling: Pinerolo si riscalda per le finali dei Campionati Italiani Assoluti

Settimana di grande curling a Pinerolo, laddove i migliori atleti nazionali si sfidano nelle finali dei Campionati Italiani Assoluti. La prima stone verrà lanciata al Palacurling Olimpico alle ore 19 di mercoledì per poi giungere all’atto conclusivo di domenica dopo cinque intensi giorni di gare.

In campo maschile favori del pronostico per il Trentino Curling Cembra campione in carica di Retornaz e Mosaner, ma occhio alle tre formazioni piemontesi targate. A partire dalle due targate Sporting Club Pinerolo, ovvero il Team Ribotta (Alberto Pimpini, Simone Gonin, Fabio Ribotta, Fabrizio Gallo) e il Team Gilli (Stefano Gilli, Andrea Gilli, Francesco Vigliani, Fabio Fernando Carlisano, Lorenzo Messina) che promettono spettacolo di fronte al pubblico amico e i Renegades Virtus Piemonte Ghiaccio (Marco Onnis, Marco Pascale, Gioele De Luca, Stefano Perucca, Fabio Sola). A completare il roster delle sei finaliste, ecco poi anche Dolomiti Cortinabanca Colli e Bormio Curling.

Estremamente nutrita anche la rappresentanza regionale in campo femminile, tutte a caccia del Team Constantini strafavorito a sedersi nuovamente sul trono con, di fatto, la selezione azzurra al gran completo o quasi, compresa la nostra stella piemontese Angela Romei. Sfidanti agguerrite saranno senza dubbio DI.FO.B Curling Club Pinerolo (Giorgia Maurino, Roberta Tosel, Rebecca Dezzani, Anna Maria Maurino, Monica Rossetto, Lucilla Macchiati), Team Mariani Sporting Club Pinerolo (Rebecca Mariani, Lucrezia Grande, Letizia Gaia Carlisano, Rachele Scalesse), Mole2020 (Veronica Zappone, Arianna Losano, Barbara Gentile, Lucrezia Salvai, Amanda Bianchi) e Virtus Piemonte Ghiaccio (Denise Pimpini, Emanuela Matino, Roberta Giulianella Vergagni, Radha Singh Torta), con infine le ragazze del Trentino Cembra a chiudere il lotto delle partecipanti.