Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in semifinale di Coppa CEV

Una vittoria vera da squadra vera in una partita vera. Dopo il 2-3 dell’andata la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica al tie-break anche il ritorno dei quarti di finale della CEV Volleyball Cup contro il Volero Le Cannet, centrando la qualificazione alle semifinali.

Stesso risultato della gara d’andata, ma si tratta di due partite molto diverse fra loro. Se una settimana fa in Francia le chieresi avevano esultato in un incontro dai due volti, prima sofferto poi comandato, oggi escluso il primo set (dominato 25-10 da Chieri) è stata una serrata e avvincente lotta pallone su pallone aperta a qualunque epilogo. Con un terzo set appannaggio delle biancoblù (25-19), e secondo e quarto favorevoli alle ospiti (19-25. 20-25), tutto si decide ai vantaggi del tie-break dopo che sul 14-10 le campionesse di Francia annullano 4 match-point a Chieri, e dopo che Chieri annulla a sua volte 4 palle set alle ospiti evitando di portare l’incontro al golden set di spareggio.

Per Chieri è, letteralmente, una vittoria di squadra, anche alla luce dei tantissimi cambi fatti da Bregoli nel corso dell’incontro. Ne è riprova il premio di MVP assegnato ad Anna Gray, inizialmente in panchina.

Nel tabellino fanno la voce grossa sul fronte chierese Skinner (23) e Grobelna (21), mentre dall’altro parte della rete spiccano i 25 di una monumentale Mihajlovic, neo acquisto di Le Cannet e assente nella gara d’andata.

Nella semifinali della CEV Volleyball Cup la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 se la vedrà contro un’altra squadra francese, il Levallois Paris Saint Cloud, che dopo aver vinto 1-3 l’andata con le le ungheresi dell’Vasas Obuda Budapest si sono aggiudicate 3-2 il ritorno.

La semifinale d’andata sarà mercoledì 21 febbraio a Torino. Mercoledì 28 febbraio il ritorno a Parigi.

LA CRONACA

Nel primo set Chieri parte fortissimo, con primo time-out già ospite sul 4-1 dopo l’ace di Grobelna. Con un gran lavoro in battuta che mette in crisi la ricezione francese il distacco cresce: 8-2 (Skinner), 12-4, 16-6. Un fase favorevole a Le Cannet spinge Bregoli a fermare il gioco sul 17-9, al rientro in campo Weitzel piazza 4 ace di fila e le biancoblù tornano ad allungare. Un errore ospite in attacco conclude la frazione 25-10.

Il secondo set resta in bilico fino all’11-11. Con un break di 3 punti Le Cannet sale a 11-14. Bregoli inserisce Morello per Malinov. Mihajlovic firma in pallonetto il 12-16. Le biancoblù si riavvicinano a 14-16 (Skinner) e restano in scia, fin quando sul 17-19 i colpi di Mihajlovic e alcuni errori chieresi in ricezione spianano la strada a Le Cannet che pareggia i conti sul 19-25.

Molto combattuto anche l’avvio del terzo set in cui Chieri trova per la prima volta il vantaggio sul 5-4 con Omoruyi. Un attacco di Grobelna e due muri fruttano l’allungo a 8-5. Da 12-7 (Omoruyi) il distacco resta nell’ordine di grandezza dei 5 punti per buona parte del set, fin quando Grobelna sigla il 25-19.

Quarto set: sul 12-12 Le Cannet sale a 12-14 grazie a Kochurina. Chieri riesce a rientrare sul 18-18, di nuovo Kochurina riporta avanti la sua formazione (18-20). Nel finale alcuni errori chieresi facilitano il lavoro alle ospiti che chiudono 20-25 con un muro di Kotikova.

Nel tie-break dopo un inizio favorevole alle francesi Chieri pareggia a 7, e dopo una miracolosa difesa di spirito l’attacco di Grobelna porta le biancoblù avanti di uno al cambio campo. Da 10-10 i colpi di Grobena e Omoruyi portano il punteggio sul 14-10. Sembra fatta per Chieri, ma uno dopo l’altro Le Cannet annulla tutti i 4 match-point portando l’incontro ai vantaggi. Qui sono le biancoblù ad annullare 4 palle set alle ospiti, finché sul 20-19 il muro di Gray regala a Chieri il passaggio del turno.

IL COMMENTO

Giulio Cesare Bregoli: «Chiaro che fare i complimenti alle ragazze è scontato, ma è assolutamente così. Bisogna davvero fare i complimenti a tutta la squadra, perché stasera non è una frase fatta dire che è stata una vittoria di squadra. Non so quanti cambi ho fatto. E’ una vittoria molto importante per noi, contro una grande squadra rinforzata da un grande giocatore come Mihajlovic che stasera ha giocato a livelli che non vedevo da un po’. Complimenti a Le Cannet che ha giocato veramente bene. E’ stata una bellissima partita che dedichiamo tutti a Fatim Kone e lei sa perché».

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 3

VOLERO LE CANNET 2

Parziali (25-10; 19-25; 25-19; 20-25; 21-19)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 3, Grobelna 21, Zakchaiou 5, Weitzel 10, Skinner 23, Omoruyi 9; Spirito (L); Morello 1, Kingdon 3, Gray 4. N. e. Anthouli, Jatzko, Rolando, Kone (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

VOLERO LE CANNET: Lee 2, Popova 9, Kochurina 11, Lyasko 16, Kotikova 12, Mihajlovic 25; Stimak (L); Yaneva, Staniulyte 1, Schalk, Dekeukelaire (2L). N. e. Russu, Kirov. All. Pejovic; 2° Knudsen.

ARBITRI: Voudouris (Grecia) e Makovski (Polonia)

NOTE: presenti 2470 spettatori. Durata set: 19′. 24′, 27′, 26′, 28′. Errori in battuta: 8-7. Ace: 6-4.

Muri vincenti: 9-15. MVP: Gray.