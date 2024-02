FISI-AOC: i risultati delle gare di La Thuile, Folgaria, Cortina e Alpe di Mera

A LA THUILE GREGORIO BERNARDI 3° NELLA DISCESA FIS. NICOLÒ NOSENZO 2° NEL GRAND PRIX ITALIA GIOVANI, TOMAS DEAMBROGIO 3° ASPIRANTE

Esaurito il programma della tappa della Coppa Europa femminile, mercoledì 7 febbraio sulla pista Franco Berthod di La Thuile la giornata è stata dedicata alla prima gara veloce maschile valida per il Grand Prix Italia Giovani. La classifica FIS della Discesa ha registrato una doppietta francese: primo il ventiduenne Leo Ducros del Club des Sports de La Plagne, con il tempo di 52”,21/100 e con 26/100 di vantaggio sul connazionale Adrien Fresquet dello Ski Club de Peyragudes. Ottimo terzo posto a 29/100 per il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, reduce dai Mondiali Juniores, in cui ha conquistato la medaglia d’argento in Discesa. Bene anche il poliziotto genovese Marco Abbruzzese, settimo ad 87/100, e il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, nono ad 1”,01/100.

Nel Grand Prix Italia Giovani Dicoflor primo il valdostano Pietro Broglio del Centro Sportivo Esercito, decimo assoluto, secondo il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, tredicesimo assoluto, terzo il poliziotto Maximilian Ranzi, quindicesimo assoluto.

Sedicesimo posto per il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini, trentacinquesimo per l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, terzo degli Aspiranti (secondo italiano).

La classifica della Discesa FIS disputata a La Thuile

Discesa Maschile

NEL PRIMO GIGANTE FIS DI FOLGARIA MARGHERITA CECERE TERZA ASSOLUTA E PRIMA NEL GRAND PRIX ITALIA GIOVANI. MELISSA ASTEGIANO TERZA

Ottime notizie per il Comitato Alpi Occidentali dal primo due Giganti FIS femminili in programma a Folgaria e valido per la classifica del Grand Prix Italia Giovani Dicoflor. La gara è stata vinta dalla venticinquenne finanziera mantovana Francesca Fanti, con il tempo totale di 2’,01”,35/100 e con 88/100 di vantaggio sull’altoatesina Laura Steinmair del Centro Sportivo Esercito. Ottimo terzo posto ad 1”,06/100 per la ventunenne torinese Margherita Cecere, atleta dello Sci Club Lancia e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali.

Margherita ha conquistato il primo posto nella classifica del circuito istituzionale, precedendo la triestina Beatrice Rosca dello Ski Klub Devin, quinta ad 1”,28/100, e la carabiniera limonese Melissa Astegiano, settima ad 1”,90/100. Ventiseiesimo posto per la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, trentesimo per la valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana, trentacinquesimo per la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli. Nella classifica delle Aspiranti sedicesima la napoletana Adriana Castaldo del Sansicario Cesana e diciassettesima l’astigiana Emma Bastita del Sestriere.

La classifica del primo Gigante FIS di Folgaria

Gigante Femminile



A CORTINA GIULIA CASETTA SECONDA IN UNO DEI SUPER-G DEL CRITERIUM MONDIALE CITTADINI. BENE ANCHE LORENZO CASAGRANDE

A Cortina mercoledì 7 febbraio sono proseguite le competizioni del Criterium Mondiale Cittadini, con la disputa di due Super-G maschili e femminili. La gara 1 femminile è stata vinta dalla venticinquenne keniana Sabrina Simader in 54”,72/100, con 28/100 di vantaggio sull’ucraina Anastasiia Shepilenko e con 46/100 sull’elvetica Linda Wyser del SAS Bern. Quinto posto per Giulia Casetta dello Sci Club Valchisone. Sabrina Simader si è ripetuta anche nella seconda gara, chiusa in 56”,15/100, con 18/100 di vantaggio su Giulia Casetta. In campo maschile invece buoni piazzamenti per il cuneese Lorenzo Casagrande dello Sci Club Valchisone. Dopo un 19° e un 9° posto nelle Discese disputate il 5 e 6 febbraio, Lorenzo si è classificato 7° nel primo Super-G, ad 1”,11/100 dal vincitore, l’austriaco Martin Hoeflehner della Wintersportverein Pichl-Reiteralm. Nella seconda gara ha chiuso al tredicesimo posto, a 98/100 dal primo classificato, l’austriaco Elias Gmeinbauer della Sportverein Ski Club Gaal.

Le classifiche dei Super-G del Criterium Mondiale Cittadini a Cortina

Super-G Femminile 1

Super-G Femminile 2

Super-G Maschile 1

Super-G Maschile 2



ALL’ALPE DI MERA FELIX BALDI E MARIA CASACCIA VINCONO IL SUPER-G REGIONALE DELLA CATEGORIA RAGAZZI

Dopo le prove per familiarizzare con il tracciato della pista Bimella dell’Alpe di Mera, i migliori atleti piemontesi della categoria Ragazzi si sono sfidati mercoledì 7 febbraio nel Super-G di qualificazione regionale valido per il Trofeo RC Autoriparazioni e organizzato dallo Sci Club Varallo.

Nella gara femminile successo di Maria Casaccia dello Sci Club Mera, con il tempo di 59”,88/10 e con 27/100 di vantaggio su Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard. Terza a 48/100 Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Lucia Macagno dello Sci Club Limone, Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, Ludovica Vottero del Borgata Sestriere, Bianca Orsero dell’Equipe Limone, Camilla Arfino dello Sci Club Varallo, Ilaria Tosello dello sci Club Limone e Margherita Sartoris dell’Equipe Limone. Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli ha vinto la gara maschile con il tempo di 1’,00”,11/100 e con 26/100 di vantaggio su Niccolò Castri dello Sci Club Borgata Sestriere. Terzo a 93/100 Pietro Magro dello Sci Club Liberi Tutti. Completano la top ten Amedeo Bjorn Jond dello Sci Club Bardonecchia, Filippo Braida-Bruno del Sauze d’Oulx, Pietro Desogus del Borgata Sestriere, Giacomo Senigagliesi del Lancia e Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone settimi a pari merito, Vittorio Anselmo dello Sci Club Mera e Pier Giacomo Barabino del Bardonecchia.