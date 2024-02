Reale Mutua Torino: il calendario della fase a orologio

Reale Mutua Basket Torino rende noto il calendario della fase a orologio, che vedrà la squadra gialloblù impegnata in dieci partite contro altrettante avversarie appartenenti al Girone Rosso di Serie A2 Old Wild West.

La fase a orologio si aprirà questa domenica 11 febbraio alle ore 18.00, con la partita in trasferta contro l’Umana Chiusi.

Il calendario della Reale Mutua ha subito alcune modifiche rispetto al programma provvisorio comunicato inizialmente dalla Lega Nazionale Pallacanestro. Il primo impegno casalingo si disputerà lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 invece di domenica 18 febbraio, per evitare la concomitanza con la LBA Final Eight che si terrà a Torino; inoltre è stato necessario riprogrammare altre due partite interne a causa dell’indisponibilità del Pala Gianni Asti nelle date inizialmente previste dal calendario provvisorio. Infine, è stata modificata la data dell’incontro in trasferta a Cividale, a seguito della convocazione in nazionale argentina di un tesserato della squadra locale (Lucio Redivo) per la finestra di qualificazione alla FIBA AmeriCup 2025.

Di seguito, il calendario della fase a orologio della Reale Mutua Basket Torino:

1^ Giornata: Umana Chiusi – Reale Mutua Torino | domenica 11/2, ore 18 – PalaPania, Chiusi (SI)

2^ Giornata: Reale Mutua Torino – UCC Assigeco Piacenza | lunedì 19/2, ore 20.30 – Pala Gianni Asti, Torino

3^ Giornata: UEB Gesteco Cividale – Reale Mutua Torino | venerdì 15/3, ore 20.30 – PalaGesteco, Cividale del Friuli (UD)

4^ Giornata: Reale Mutua Torino – Sella Cento | domenica 3/3, ore 18 – Pala Gianni Asti, Torino

5^ Giornata: Unieuro Forlì – Reale Mutua Torino | domenica 10/3, ore 18 – Unieuro Arena, Forlì (FC)

6^ Giornata: Reale Mutua Torino – Pallacanestro Trieste | venerdì 22/3, ore 20.30 – Pala Gianni Asti, Torino

7^ Giornata: Agribertocchi Orzinuovi – Reale Mutua Torino | domenica 31/3, ore 18 – PalaBertocchi, Orzinuovi (BS)

8^ Giornata: Reale Mutua Torino – Rivierabanca Basket Rimini | lunedì 8 aprile, ore 20 – Pala Gianni Asti, Torino

9^ Giornata: Flats Service Fortitudo Bologna – Reale Mutua Torino | domenica 14 aprile, ore 18 – PalaDozza, Bologna

10^ Giornata: Reale Mutua Torino – Tezenis Verona | domenica 21 aprile, ore 18 – Pala Gianni Asti, Torino

MINIABBONAMENTI FASE A OROLOGIO

Si ricorda che sono disponibili i miniabbonamenti per le cinque partite interne della fase a orologio.

I miniabbonamenti sono acquistabili online su Vivaticket oppure presso le biglietterie di Basket Torino:



- Sede del club in Via Cervino 50, giovedì 8/2 e venerdì 9/2 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (i giorni e orari di apertura della prossima settimana saranno comunicati successivamente)

- Presso lo store The Playoffs by Atipici in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura del negozio

- Presso le agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi

BIGLIETTI PARTITE SINGOLE

Sono disponibili ora su Vivaticket i biglietti per i primi due impegni in casa della Reale Mutua Torino nella fase a orologio: Torino-Piacenza (lunedì 19/2, ore 20.30) e Torino-Cento (domenica 3/3, ore 18).