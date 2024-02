Bertram Derthona: contro Sassari in maschera

La gara contro il Banco di Sardegna Sassari di sabato 10 febbraio alle ore 19 al PalaEnergica Paolo Ferraris cade nel periodo di Carnevale, una delle feste più attese da bambini e ragazzi per l’opportunità di indossare maschere e costumi.

La Bertram Derthona vuole celebrare questa festa insieme ai propri tifosi: pertanto, in occasione della gara contro la formazione sarda, sulle sedute del palazzetto di Casale Monferrato verranno collocate delle mascherine raffiguranti il volto di Leo, la mascotte del Club e uno dei simboli più iconici dell’intrattenimento durante gli incontri casalinghi. In questo modo, verrà creata una coreografia unica e ad hoc per l’occasione.

La Società invita tutti i ragazzi che assisteranno alla gara contro il Banco di Sardegna indossando comunque una maschera di Carnevale: la settimana successiva, il costume più bello e creativo verrà premiato dal Derthona.