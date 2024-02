FISI-AOC: i risultati delle gare di Planica e Jakuszyce

SCI DI FONDO - MARTINO CAROLLO È 6° NELLA MASS START DEI MONDIALI U23 DI PLANICA; ELISA GALLO CHIUDE AL 29° POSTO

Nella località slovena di Planica, situata nella regione dell’Alta Carniola in Slovenia, si è da poco conclusa la 20km mass start in skating per le categorie U23 valevoli per l’assegnazione del titolo mondiale.

Il francese Mathis Desloges distrugge uno ad uno gli avversari e arriva in parata sulla linea d’arrivo, dopo le soddisfazioni in FESA Cup e l’esordio in Coppa del Mondo aggiunge un oro mondiale alla sua stagione da incorniciare. L’argento se l’aggiudica Martin Kirkeberg Moerk, il norvegese ha reso la gara una mattanza per tutti, ma si è dovuto inchinare nell’ultimo giro alla progressione del transalpino.

L’elvetico, classe 2003, Fabrizio Albasini arricchisce il medagliere svizzero con un bronzo conquistato grazie alla resilienza. Prestazione di forza della squadra francese trasformata in versione norge, quattro atleti nei primi otto classificati e protagonisti in ogni istante della competizione.

Come avvenuto per la sprint di martedì scorso, sono stati quattro gli atleti italiani alla partenza dell’evento iridato: Martino Carollo, Alessandro Chiocchetti, Nicolò Cusini e Andrea Zorzi. Il migliore al traguardo è stato proprio il cuneese Martino Carollo, tesserato per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, che ha chiuso al 6° posto. Positiva la voglia di mettersi in gioco nel momento di svolta della gara, anche a costo di andare oltre ai suoi limiti e patire nel proseguo della competizione. Gli altri italiani si sono piazzati rispettivamente: 11° Nicolò Cusini, 14° Andrea Zorzi e 15° Alessandro Chiocchetti.

Al femminile, è l’elvetica Marina Kälin a vincere incontrastata lo sprint finale e laureandosi campionessa, una grande soddisfazione per la squadra svizzera in una giornata non facile. Haley Brewster, la meno quotata tra le due statunitensi, conquista un argento che le potrebbe far svoltare la carriera. Sul gradino più basso del podio conclude la francese Maelle Veyre, ha provato ad allungare sulle ultime asperità non avendo uno spunto veloce, non è riuscita nel suo intento, ma un bronzo ripaga le fatiche. Tra le italiane, la migliore in gara è stata Sara Hutter (Fiamme Oro) che ha chiuso all'8° posto; più attardata la cuneese Elisa Gallo (Fiamme Gialle) che ha terminato la sua fatica al 29° posto, mentre Veronica Silvestri (Fiamme Gialle) ha chiuso il 36° posto. Le fondiste U23 disputeranno l’ultima gara individuale valevole per l’assegnazione di un titolo iridato sabato mattina, appuntamento ore 11:00 per una 10km con partenza ad intervalli in alternato.

BIATHLON - FRANCESCA BROCCHIERO È 4ª NELL'INDIVIDUALE DEGLI EUROPEI DI JAKUSZYCE

Sulle nevi di Jakuszyce (Polonia), dopo l'annullamento delle competizioni di ieri a causa delle avverse condizioni meteo e della pioggia, si è aperta oggi la rassegna continentale degli Europei Junior.

Anna Andexer domina l'individuale di 12.5 km facendo gara a sè, chiudendo senza alcun errore al poligono e volando sugli sci, per concludere la sua fatica dopo 39:56.1. Le hanno fatto compagnia sul podio la connazionale Leonie Pitzer (+3:11.; 0+0+0+0), coloratasi d'argento, e la portacolori della Repubblica Ceca Heda Mikolasova (+3:39.5; 0+1+0+1), di bronzo. Peccato per quell'errore nella seconda sessione di tiro (0+1+0+0) che ha fatto chiudere Francesca Brocchiero ai piedi del podio: la diciannovenne piemontese ha disputato una solida prova, ma ciò non è bastato per conquistare una medaglia.

Per quanto riguarda le altre azzurre, da segnalare come Astrid Plosch e Fabiana Carpella abbiano chiuso nella top 30, rispettivamente in 26? e 27? posizione. A seguire, 43° posto quindi per Birgit Schölzhorn (2-4-0-1), 45ª piazza per Gaia Brunello (0-1-1-4) e 49° per Serena Del Fabbro (2-0-2-3).