Collegno Basket domani in casa affronta Gallarate

I Lions tornano in campo domani alle 21 contro Basket Gallarate in occasione della penultima partita della stagione regolare. I lombardi, come testimoniano i 24 punti raccolti e il quarto posto in classifica, sono una squadra molto solida e arrivano dalla convincente vittoria (72-64) contro la seconda in classifica (Pavia).

All’andata è finita 80-58 per i padroni di casa, ma l’andamento fuori casa (4 vinte e 6 perse) potrebbe dare fiducia ai ragazzi di coach Comazzi (che invece tra mura amiche hanno un record positivo di 5-4).

La principale arma offensiva di Gallarate è il play 28enne Mattia Molteni che viaggia a oltre 15 punti a partita. In doppia cifra di media anche Mercante (11) e Fioravanti (10,3).

Su sponda Lions ormai non fa neanche più notizia il rendimento di Tiagande che guida la classifica marcatori del campionato sia per punti totali (425), sia per media (21,3). Ancora con le pesanti assenze di De Bartolomeo e Mortarino, si fa sempre più importante il rendimento di Fracasso (10,6) e Framarin (6,2), oltre a quello di capitan Tarditi (11,7).

Palla a due domani alle 21 al PalaCollegno - Via Antica di Rivolo 21, Collegno (To).

Coach Comazzi: «Gallarate è una squadra che trova nella difesa la sua arma principale. Settimana scorsa hanno concesso appena 64 punti a una squadra del calibro di Pavia. Dovremo quindi essere bravi a fare il nostro gioco, senza subire la loro aggressività difensiva».

CLASSIFICA

Robur Saronno 36

Pall. Pavia 30

Junior Casale 26

Gallarate 24

Derthona 22

Basket 7 Laghi 22

CRT 20

Campus Varese 18

Oleggio 14

Collegno 14

Savigliano 8

Campus Piemonte 6