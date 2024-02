La Tecnoengineering Moncalieri vola in Sardegna per affrontare Selargius

Sono già in viaggio alla volta di Cagliari le Lunette di coach Terzolo. Ad accogliere le giovanissime ragazze gialloblù c’è la sesta squadra in classifica (con 20 punti all’attivo).

All’andata è finita 60-64, con il foglio rosa strappato in volata dalle sarde. Stesso punteggio con cui hanno vinto anche lo scorso weekend sul campo di Carugate. Anche Moncalieri è reduce da una bella vittoria (60-45) contro la Stella Azzurra Roma. Vittoria maturata nell’ultimo quarto grazie a un’attentissima fase difensiva.

Come raccontava coach Lanzano al termine della partita «speriamo che questa vittoria possa darci maggior fiducia per i prossimi incontri».

Sono tre le giocatrici in doppia cifra di media per Selargius: Pavrette (11,9), El Habbab (11,1) e Ceccarelli (10,6). Pericolose anche Granzotto (9,2), Mura (8,9) e Reani (5,6). Per Moncalieri è Cicic a guidare l’attacco con 15 punti di media nelle quattro partite fin qui disputate con la maglia della Tecnoengineering. A ridosso della doppia cifra Mitreva (9,6) e Salvini (9,2).

Con buone probabilità la difesa sarda sarà molto concentrata su Amy Jakpa, reduce da una strepitosa prestazione da 15 punti, 16 rimbalzi e 29 di valutazione. Decisive sabato scorso anche Giordano e Landi, autrici di 19 punti in coppia.

L’appuntamento è domani sera alle 20:30 alla Struttura Geodetica - Viale Vienna 1, 09047 Selargius (CA).

CLASSIFICA

Derthona 32

Pol. Galli San Giovanni 30

Costa Masnaga 26

Broni 22

San Giorgio 22

Selargius 20

Empoli 20

Giussano 18

Cestistica Spezzina 14

Torino Teen 12

Carugate 8

Basket Roma 6

Moncalieri 4

Stella Azzurra 4