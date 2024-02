Novipiù Monferrato Basket: domani il via alla fase a orologio

Primo impegno della Fase a Orologio di Serie A2 Old Wild West per la Novipiù Monferrato Basket che anticipa sabato 10 Febbraio alle ore 20.30 contro la Sella Cento alla Baltur Arena.

GLI AVVERSARI

La Benedetto XIV è una squadra composta da giocatori di grande esperienza e arriva alla seconda fase con 3 vittorie negli ultimi 5 impegni. La squadra di coach Matteo Mecacci è in lotta per un posto nei playoff, avendo terminato il Girone Rosso a pari punti con Piacenza e Rimini. La stella della squadra è senza dubbio l’ex NBA Carlos Delfino, giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Il miglior realizzatore della Sella Cento è Federico Mussini (15.4 di media) che si alternerà in regia con Yankiel Moreno. La guardia è l’americano Wendell Mitchell (13.3 unti di media), arrivato a stagione in corso al posto di Ty Sabin, nelle rotazioni la freschezza di Mattia Palumbo e l’esperienza di Daniele Toscano. Il reparto lunghi è formato da due decani della A2: Davide Bruttini e l’americano Dominique Archie, dalla panchina Lorenzo Benvenuti. Minuti e numeri importanti anche per i due giovani Maximilian Ladurner (centro) e Gregor Kuuba (ala).

Sarà una trasferta impegnativa per Martinoni e compagni visto anche il calore del pubblico della Baltur Arena. Per la Novipiù da qui in avanti ogni gara sarà determinante per raccogliere il maggior numero di punti possibili e recuperare il gap con le squadre che la precedono. Tutto il roster a disposizione per coach Fabio Di Bella.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Inizia la nuova fase ed incontriamo Cento: Squadra organizzata e con giocatori molto esperti. Hanno molte soluzioni offensive e si affidano ai loro veterani per fare i break durante la partita, Delfino su tutti. Metteremo molta attenzione sul pick and roll di Mussini, giocatore capace di creare per sé e per gli altri, e su Archie, arma tattica importante, dotato di grande corpo e di tiro da 3. Sarà una gara molto dura vista la loro grande esperienza ed il grande talento dei loro esterni. Noi arriviamo alla partita senza infortuni e con grande voglia di ritornare alla vittoria che ci manca da Latina. Dobbiamo vivere questa nuova fase prendendo ogni partita come una piccola finale; Cento sarà la prima delle 10 che abbiamo davanti».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.