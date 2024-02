Autosped, sfida ad alta quota

Partita per cuori forti quella che attende la formazione di Cutugno che domenica 11 (ore 17) riceve la visita, al Camagna, della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, seconda in classifica a due lunghezze dalle giraffe; le toscane, oltretutto, sono state le uniche finora in stagione a battere l’Autosped, nel match di andata.

La compagine di coach Garcia Fernandez non fa mistero di coltivare l’ambizione di risalire nuovamente nella massima serie dopo la retrocessione giunta al termine della passata stagione e per questo motivo la dirigenza della Polisportiva Galli ha allestito una squadra di grande qualità e profondità, cambiando oltre alla guida tecnica, con l’allenatore spagnolo che ha preso il posto di Matassini, anche tutto il parco giocatrici dello scorso campionato, con la sola eccezione della conferma della capitana Lazzaro.

Operazione che sembra essere stata coronata da successo visto che dopo il ko iniziale sul difficile campo di Broni le toscane hanno infilato una serie di 14 vittorie consecutive che ha permesso loro di chiudere il girone di andata in testa alla classifica, a pari punti con le castelnovesi ma con il vantaggio dello scontro diretto a favore; a merito delle prossime avversarie del Bcc va segnalato anche il fatto di essere stato in grado di superare brillantemente il momento difficile rappresentato dalla perdita, a causa di un grave infortunio (rottura del tendine di Achille), della comunitaria Lopez sostituita poi, in un secondo tempo, dalla bulgara Petrova.

Analizzando il roster della Galli sorprende quindi fino ad un certo punto il fatto che la squadra sia riuscita ad assorbire con disinvoltura l’assenza della lunga titolare, anche prima dell’arrivo di Petrova, visto che sotto canestro potevano contare sul talento di Nasraoui (miglior marcatrice delle aretine con oltre 16 punti di media) e sulla solidità di Mioni e Bocola, una garanzia nella categoria; coperto adeguatamente anche il reparto ali visto con la presenza, oltre alla già citata Lazzaro, dell’interessante De Cassan, tra le protagoniste della grande stagione di Firenze dello scorso anno.

Ancora più nutrito poi lo spot di play/guardia dove troviamo la qualità e l’esperienza di Reggiani, con alle spalle moltissime stagioni nella massima serie, il talento e le capacità realizzative di Rossini (quasi 20 punti di media nelle ultime 5 gare), e la freschezza e la verve delle più giovani, ma ormai collaudate, Amatori e Streri. Ben 10 giocatrici che possono quindi indifferentemente calcare il parquet senza far calare il livello tecnico e fisico della formazione toscana che infatti ha saputo costruire i propri successi anche grazie alla forza della propria panchina, come peraltro avvenne anche nel match di andata dove, nel quarto finale, fu fondamentale una tripla di Streri per cambiare l’inerzia di una partita che fino a quel momento l’Autosped aveva sempre condotto.

In effetti il match del PalaGalli rappresenta un grosso rimpianto per le giraffe non tanto e non solo per l’esito finale ma anche per l’andamento della sfida che le aveva viste in vantaggio per oltre 30′ con margini anche in doppia cifra; il 16-0 subito nell’ultima frazione non solo ha finito per condannare le castelnovesi alla sconfitta ma le ha anche costrette a subire un passivo probabilmente troppo punitivo rispetto a quanto si era visto sul campo.

Domenica il Bcc ha quindi la possibilità di vendicare, sportivamente parlando, il ko patito lo scorso 5 novembre ed in caso di vittoria porterebbe a 4 punti il vantaggio sulle avversarie; un compito che si preannuncia assai difficile visto il grandissimo valore della squadra di Garcia Fernandez ma le giraffe, per cercare l’impresa, potranno contare, oltre che sulle loro indiscusse qualità, anche su un grande alleato.

Siamo sicuri infatti che il pubblico che gremirà il Pala Camagna potrà essere l’arma in più per trascinare le nostre alla vittoria; l’appello è quindi quello di essere in tantissimi e di sostenere a gran voce, per tutti i 40′, le ragazze di Cutugno