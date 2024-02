FISI-AOC: i risultati delle gare di Bormio e Funes-Villnoess

NEGLI ENGLISH ALPINE FIS CHAMPIONSHIPS A BORMIO VITTORIA DI PIETRO TRANCHINA NEL GIGANTE FIS-NJR. EDOARDO SIMONELLI QUARTO ASPIRANTE

Venerdì 9 febbraio, nella giornata in cui sono state rinviate per le cattive condizioni meteo molte gare FIS, c’è da registrare il successo di Pietro Tranchina nel Gigante FIS-NJR maschile disputato a Bormio e inserito nel programma degli English Alpine FIS Championships. L’atleta dello Sci Club Claviere ha chiuso la sua gara con il tempo totale di 1’,42”,91/100, staccando di 6/100 il bergamasco Lorenzo Gerosa dello Sci Club Radici Group e di 12/100 lo statunitense David Morken del Team Palisades Tahoe. Ottavo posto a 96/100 per il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana e undicesimo per il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, che è anche quarto degli Aspiranti e secondo degli Aspiranti italiani. Come detto, nella mattinata del 9 febbraio le condizioni meteo insufficienti per garantire la sicurezza degli atleti hanno costretto gli organizzatori a cancellare il Super-G FIS maschile in programma a La Thuile e valido per i Campionati Italiani Giovani e per il Grand Prix Italia. Annullato anche lo Slalom FIS femminile in programma a Folgaria e valido per la classifica del Grand Prix Italia.

La classifica del Gigante FIS-NJR maschile degli English Alpine FIS Championships

Gigante Maschile

SNOWBOARD: PER ELISA FAVA LA MEDAGLIA DI BRONZO NELLO SLALOM PARALLELO DEI CAMPIONATI ITALIANI A FUNES. TITOLI E MEDAGLIE PER GLI ALLIEVI BOSSA, CONTI E FILEPPO E I RAGAZZI BERNARDI, CASTELLO E LEONE

Ottimi risultati per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali nei Campionati Italiani Assoluti e Children di snowboard alpino a Funes-Villnoess, in Alto Adige. Nello Slalom Parallelo disputato venerdì 9 febbraio il titolo assoluto lo ha vinto la finanziera bellunese Lucia Dalmasso, battendo in finale la poliziotta altoatesina Jasmin Coratti.

Nella finale di consolazione si è imposta la valsusina Elisa Fava del Centro Sportivo Esercito, che ha così portato a casa la medaglia di bronzo. Al diciottesimo posto la piscinese Rachele Bossa dello Sci Club Borgata Sestriere, al ventiseiesimo l’airaschese Chiara Bosia del Borgata Sestriere. Nella gara maschile il tedesco Ole Mikkel Prantl della Wintersportverein Koenigssee ha superato in finale il poliziotto altoatesino Daniele Bagozza, che quindi è il nuovo campione italiano della specialità. Al diciannovesimo posto Jamie Lee Castello dello Sci Club Varallo. Il titolo nazionale della categoria Allievi l’ha vinto l’altoatesino Tobia Mutschlechner dell’Amateursportverein Villnoess, davanti a Maris Baumgartner e a Lorenzo Bossa dello Sci Club Borgata Sestriere. Anna Apollonio dello Snowboard Club Cortina ha vinto la gara femminile, precedendo Mariasole Conti del Borgata Sestriere e Francesca Fileppo dello Sci Club Biella.

Tra i Ragazzi Gianni Valsesia ha conquistato il titolo Under 14 davanti a Riccardo Leone e a Tommaso Angelo Leone, per un podio monopolizzato dallo Sci Club Sansicario Cesana. Al decimo posto Pietro Bartolomeo Fassino dello Sci Club Borgata Sestriere. Giovanna Bernardi dello Sci Club Sestriere, sorella di Gregorio, campione italiano Giovani e vicecampione mondiale di Discesa, ha vinto nella categoria Ragazze, precedendo Lia Holzknecht dell’Amateursportverein Villnoess e Maggie Evangelina Castello dello Sci Club Biella. Giovedì 8 febbraio Lucia Dalmasso e il trentino Mirko Felicetti avevano conquistato i titoli italiani nel Gigante Parallelo.

Nella gara femminile Lucia Dalmasso aveva superato in finale la svizzera Ladina Jenny. Elisa Fava era stata eliminata negli ottavi di finale e si era dovuta accontentare del nono posto finale, Rachele Bossa del ventiseiesimo e Chiara Bosia del ventottesimo. Jamie Lee Castello aveva chiuso la gara maschile al ventiseiesimo posto. Tra gli Allievi in campo maschile primo Tobia Mutschlechner davanti a Maris Baumgartner e Lorenzo Bossa, mentre nella gara femminile Anna Apollonio aveva preceduto Lena Obwexer, Francesca Fileppo e Mariasole Conti. Tommaso Leone aveva vinto la gara dei Ragazzi, precedendo Gianni Valsesia e Matteo Bogliolo dell’Amateursportverein Burgstall. Sesto posto per Riccardo Leone e undicesimo per Pietro Bartolomeo Fassino. Prima delle Ragazze Lia Holzknecht, davanti a Giovanna Bernardi, a Marie Dorfmann dell’Amateursportverein Villnoess e a Maggie Evangelina Castello.

Le classifica dello Slalom Parallelo e del Gigante Parallelo dei Campionati Italiani a Funes

Slalom Parallelo Femminile

Slalom Parallelo Maschile

Gigante Parallelo Maschile

Gigante Parallelo Femminile