Torino International Winter Regatta: D’Inverno sul Po

La pioggia non ha rovinato una giornata di grande canottaggio a Torino, per la seconda giornata di regate della D’Inverno sul Po, la classicissima remiera di fondo – percorsi da 1000 a 5000 metri a seconda della categoria – organizzata dalla Società Canottieri Esperia e giunta alla quarantunesima edizione.

Si mettono in luce i sodalizi remieri torinesi, con l’Esperia padrona di casa prima nel medagliere con ben nove medaglie d’oro conquistate, due in più del Cerea che ne vince sette, mentre sono sei quelle dell’Armida (in coabitazione con Roma e Gavirate).

Il totale complessivo delle medaglie conquistate sul Po, contando anche gli argenti e i bronzi, premia il Cerea, che totalizza 17 podi, aggiungendo sette argenti e tre bronzi ai sette ori già citati. Sono 16 i metalli conquistati dall’Esperia (nove ori, cinque argenti, due bronzi), e 12 invece per Armida (sei ori, cinque argenti, un bronzo) e Caprera (quattro ori e altrettanti argenti e bronzi).

Tanti i successi maturati dalle società straniere in gara a Torino – da Francia, Germania, Principato di Monaco, Spagna, Svizzera – tra i quali uno per la nazionale della Romania. Venendo al dettaglio dei risultati, successi importanti per le società torinesi. L’Esperia gioisce per le affermazioni nel quattro di coppia Senior misto di Gregorio Ferreri, Luca Della Betta, Liza Grasso ed Eleonora Monti, nel doppio Under 17 maschile con Lorenzo Borgato e Pietro Girotto, nel due senza Under 17 maschile con Guido Miglino e Riccardo Migliore, e nel singolo Under 17 femminile con Maya Baiardi.

L’Armida vince il singolo Pesi Leggeri maschile con Giacomo Matteucci, mentre il Cerea trionfa nel due senza Under 17 femminile grazie a Matilde Sofia Dentis e Ginevra Castagno e con l’azzurrina vicecampionessa mondiale del quattro di coppia Under 19 femminile Beatrice Perini Perelli, nel doppio Under 19 femminile. Per il CUS Torino, successo con l’azzurro universitario Lorenzo Gaione nel doppio Senior maschile.

Domani, giornata conclusiva della D’Inverno sul Po, attesa la sfida nell’otto sia maschile che femminile tra le ammiraglie olimpiche dell’Italia e della Romania, con gli azzurri in gara anche con gli otto nazionali Under 19 e Under 23, sia maschili che femminili.