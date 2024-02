Il Derthona accelera nella ripresa e batte Sassari

Contro il Banco di Sardegna Sassari, dopo un primo tempo equilibrato, i Leoni crescono notevolmente in difesa, concedendo solo 25 punti agli avversari, e trovano diversi protagonisti in attacco per chiudere definitivamente l’incontro.

Primo quarto di parziali al PalaEnergica: la Bertram inizia meglio e allunga sino a due possessi di margine (18-14), prima che Sassari – guidata da Cappelletti – operi il sorpasso: la frazione è poi chiusa dal canestro da tre punti di Dowe che vale il 22-25. Nel secondo periodo il Derthona sale di intensità in difesa e, con i canestri da fuori, passa a condurre la gara: a fermare poi l’inerzia favorevole ai bianconeri è Jefferson, che con alcuni canestri di talento, fissa la parità a quota 37 con cui le squadre vanno all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la formazione allenata da De Raffaele, con difesa e giocate offensive corali, prova il nuovo allungo. Dopo la reazione del Banco di Sardegna, il 7-0 siglato Ross-Zerini spinge i bianconeri sino al 59-50 della terza sirena. In avvio di ultimo quarto la Bertram schiaccia ulteriormente il piede sull’acceleratore, dilatando il proprio margine possesso dopo possesso: a coronare questo parziale, la tripla di Radoševi? che vale il 68-54 del 34’ e costringe coach Markovic a fermare la gara. Nelle battute conclusive, il Derthona allunga ulteriormente il divario e si impone 79-62.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «La vittoria di stasera è molto importante, la dedichiamo come gruppo squadra al nostro patron, il Dottor Gavio. Devo fare i complimenti a Sassari che ha giocato una partita molto dura per almeno due quarti. Credo che il successo di oggi nasca dalla difesa, in quanto offensivamente siamo stati modesti: nel secondo tempo invece abbiamo preso fiducia, canestri in contropiede dalla difesa. Questa vittoria ci allontana in maniera importante dalla zona calda; avere la capacità di conquistare i due punti anche quando non si è belli in attacco è molto importante. La squadra si allena con durezza, la qualità degli allenamenti è molto alta e questo diventa allenante. Ci sono meriti anche dello staff atletico che sta facendo un ottimo lavoro; potere usare dieci, undici giocatori ci permette di avere sempre intensità».



Bertram Derthona 79

Banco di Sardegna Sassari 62

Parziali (22-25, 37-37, 59-50)

Tabellini:

Derthona: Zerini 5, Ross 8, Dowe 7, Candi ne, Tavernelli ne, Strautinš 9, Baldasso 14, Kamagate, Severini 11, Obasohan 2, Weems 11, Radoševi? 12. All. De Raffaele

Sassari: Cappellett 9i, Pisano ne, Treier, Tyree 8, Kruslin, Raspino, Gentile, Diop 14, Gombauld, McKinnie 8, Jefferson 15, Charalampopoulos 8. All. Markovic