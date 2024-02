Squali, ko con Pavia

Importantissima ora la sfida di sabato prossimo a casa di Savigliano che chiuderà la prima fase della stagione. Nota positiva, l’ingresso in campo di Francesco Introini (lo Squalo aveva già assaggiato il campo durante la settimana in Under 19, ma non ancora in B).

Squali in campo con Sampieri, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per Pavia ci sono Hidalgo, Apuzzo, Stonkus, Ferri e Spatti. Il primo canestro è di Sablich e con Jovanovic è 8-3. Ferri spara la prima tripla di serata (8-8) e comincia il punto a punto fino a fine primo quarto (20-23). Si spegne la luce nella metà campo di attacco degli Squali, complice una Pavia che alza eccome l'intensità e in dieci minuti arrivano soltanto 5 punti e Pavia prende il largo. Nalon richiama i suoi sul 21-29, Sampieri dà ossigeno dalla lunetta (23-29), ma un parziale di 0-11 vale il 23-40 con Ferri. All’intervallo è 25-42.

Alla ripresa Pavia corre ancora e con un parziale di 2-6 Nalon richiama ancora i suoi (27-48). Gli Squali faticano a trovare la via per andare al ferro facilmente e anche quando ci riescono il canestro non ne vuole sapere, alla terza sirena il tabellone dice 37-67. Nell’ultimo quarto gli Squali riescono a capitalizzare di più, ma le distanze sono ormai molto ampie (47-72 con capitan Pilotti). Nei minuti finali spazio a giovanissimi: 57-88.

Oleggio Magic Basket 57

Pallacanestro Pavia 88

Parziali (20-23; 5-19; 12-25; 20-21)

Oleggio: Perez, Boldrini, Maviglia, Telesca 5, Pilotti 8, Sampieri 7, Borsani, Introini, Sablich 9, Temporali 7, Colombo 8, Jovanovic 13. All. Nalon.

Pavia: Ferri 22, Apuzzo 6, Stonkus 20, Hidalgo 11, Invernizzi 4, Spatti 6, Attademo ne, Gravaghi 12, Ferretti 3, Pesenato ne, Ciocca 4. All. Cristelli.