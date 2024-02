La Tecnoengineering Moncalieri cade a Selargius

Le padrone di casa partono fortissimo, in particolare con Ceccarelli, Igenito e Pandori. Dopo 10’ il tabellone dice 22-14 per le sarde, con le sole Cordola e Landi a tenere in scia le gialloblù. Intorno alla boa del secondo quarto si concretizza il più importante parziale delle ragazze di coach Terzolo che recuperano dal -13 fino al -4 dell’intervallo centrale. Sugli scudi Cicic e Jakpa, che anche nel terzo quarto trascinano a lungo le Lunette. L’impressione è che in qualche modo si possa portare a casa il risultato, ma Selargius sul finire del parziale inizia a cambiare marce e con un super quarto periodo (21-12) guadagna con merito la vittoria. A incidere maggiormente sono Ceccarelli e Ingenito da un lato, Cordola, Landi e Cicic dall’altro. Peccato per le gialloblù: a lungo è sembrata una partita alla portata di mano, viste anche le assenze dell’ex di turno Berrad e di Granzotto.

Alla fine la nota più positiva della serata è il risultato che nel frattempo arriva dal derby capitolino: Basket Roma vince infatti sul parquet di Stella Azzurra (46-49). Moncalieri rimane quindi sopra in classifica alle romane di Stella Azzurra. Sarà comunque fondamentale raccogliere qualche altro risultato positivo per scongiurare la retrocessione diretta e giocarsi la permanenza in A2 in primavera durante i playout. Il gioco c’è, serve soltanto più concretezza.

Il prossimo impegno delle Lunette è in programma il 18 febbraio, ancora una volta in trasferta, sul campo di Costa Masnaga che ieri ha vinto a San Giorgio, consolidando così il terzo posto in classifica a quota 28 punti.

Selargius 69

Tecnoengineering Moncalieri 56

Parziali (22-14, 12-16, 14-14, 21-12)

Selargius: Reani 3, Mura 12, Pavrette 1, Ceccarelli 24, Ingenito 13, El Habbab 7, Pandori 7, Valenti, Corongiu, Lapa, Porcu, Corso 2. All. Righi.

Moncalieri: Carnevale, Cordola 13, Giordano 4, Landi 10, Mitreva 5, Iagulli, Salvini, Ramasso 3, Jakpa 8, Cicic 13. All. Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.