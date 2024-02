Reale Mutua Basket Torino comunica che l’atleta Simone Pepe non sarà a disposizione per la partita odierna contro l’Umana Chiusi. Il giocatore ha accusato un lieve fastidio muscolare al polpaccio sinistro durante l’ultima sessione di allenamento svoltasi a Chiusi. In attesa di poter stabilire con esami strumentali l’entità del problema, su indicazione dello Staff Medico, l’atleta verrà tenuto precauzionalmente a riposo.