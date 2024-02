Collegno Basket: sconfitta casalinga contro Gallarate

Una partita intensa, combattuta e soprattutto divertente. Due squadre che si danno battaglia dall’inizio alla fine a suon di parziali e controparziali. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti grazie a un gran terzo quarto e alla tanta esperienza dei veterani a roster. Il prossimo appuntamento dei biancorossi è in programma il 17 febbraio contro Casale, sempre al PalaCollegno.

Nota decisamente positiva: i 15 minuti di Mortarino (3 punti), rientrato finalmente in campo dopo il lungo stop. Meno tiri del solito, invece, per Tiagande che comunque chiude con 9 punti (4 su 6 da due), 8 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi. Molto bene Milone che mette a referto 10 punti e 5 assist in poco più di 26 minuti. Il top scorer è Fracasso: 18 punti con quattro triple.

Ma veniamo ai fatti. Su sponda Lions è proprio Fracasso a prendere per primo in mano la partita con una serie di canestri che trascinano Collegno fino al +7 alla boa del quarto. Poi i lombardi ricuciono con Hidalgo e si va al primo mini intervallo sul 21-19 per i ragazzi di coach Comazzi.

Al rientro in campo si spegne lentamente la luce per gli ospiti: un parziale di 13-0 a metà quarto, infatti, permette ai Lions di mettere il muso decisamente avanti. All’intervallo centrale il tabellone recita 46-36.

Un parziale stordente di 31-11 in favore di Gallarate nel terzo periodo spacca in due la partita. Collegno sembra non riuscire a mettere freno alle iniziative di Molteni e Mercante prima, e di De Bettin e Antonelli dopo. Coach Comazzi prova più volte a fermare l’emorragia, ma alla fine dei 10’ il vantaggio è completamente ribaltato: +10 per gli ospiti (57-67).

Ma se c’è una cosa che i Lions hanno imparato in questa stagione è come reagire nei momenti di difficoltà. Anche sul -12, infatti, non si perdono d’animo e piazzano un super parziale che li riporta addirittura in vantaggio sul 72-71, grazie principalmente a capitan Tarditi, Borgialli, Fracasso e Milone. Per il quartetto Lions alla fine il referto dirà doppia cifra per tutti. Come detto, però, la maggior esperienza dei veterani in seno a Gallarate chiude definitivamente i conti. Due triple in fila di Passerini e Mercante consegnano la settima vittoria consecutiva ai lombardi.

COLLEGNO BASKET 72

BASKETBALL GALLARATE 79

Parziali (21-19; 46-36; 57-67; 72-79)

Collegno: Vignoli n.e., Bollito n.e., Borgialli 11, Milone 10, Framarin 7, Elkazevic, Fracasso 18, Tiagande 9, Mortarino 3, Porcella, Diakhate. All.re: Comazzi.

Gallarate: Ghezzi, De Bettin 9, Moscatelli ne, Passerini 5, Hidalgo 8, Antonelli 9, Paparella ne, Mercante 13, Molteni 18, Clerici 6, Milovanovic 11, Fioravanti. All.re: Mazzetti.

NOTA DELLA SOCIETA'

In quanto alle polemiche riportate dal giornale online varesesport.com, la società Collegno Basket ci tiene a precisare che l’impianto sportivo non è di proprietà, ma è comunale. La gestione è quindi data dal Comune ad altro gestore che non è, di fatto, Collegno Basket e nessun dirigente dei Lions è stato informato anzitempo in merito alla necessità di mangiare la pizza al bar o in spogliatoio (luogo in cui, tra l’altro, norme specifiche igieniche impediscono l’introduzione e la consumazione di cibi esterni) al termine della partita.

Certi che anche la società di Gallarate abbia compreso che non si sia trattato di uno screzio voluto, auguriamo loro il meglio per il prosieguo della stagione. E magari, la prossima occasione, ci mangeremo una pizza tutti insieme!