La Wash4Green Pinerolo torna a casa con un punto da Roma

Al Pala Tiziano di Roma è la Aeroitalia Smi a festeggiare la vittoria al tie break al termine di una gara combattuta ed equilibrata. La Wash4Green torna a casa con un punto prezioso, consapevole che, in piena emergenza e contro una squadra che nel proprio fortino ha sempre fatto molto bene il risultato ottenuto sia da considerarsi come un bicchiere mezzo pieno. Che sarebbe stata una partita difficile Pinerolo lo sapeva, sia per la difficoltà del campo da gioco che per le qualità dell’avversaria. E così è stato, una vera battaglia vinta dalle capitoline, trainate da un’incredibile Bici (25 punti) e dalla sua mvp, Rivero, a referto con 11 punti. Grande prestazione anche di Melli che chiude con 18 punti. Tra le ragazze di Marchiaro Akrari è la più proficua (20) seguita da Sorokaite (17). Nel prossimo weekend la final four di Coppa Italia metterà in pausa il campionato. Le pinelle torneranno al Pala Bus Company domenica 25 per affrontare la corazzata Vero Volley Milano.

LA PARTITA

1 SET | La Wash4Green parte forte, la pipe di Mason vale il cambio palla poi un break guidato da Akrari a muro e Sorokaite al servizio porta le pinelle avanti 4-6. L’errore in attacco di Bici vale il +3 e Cuccarini si gioca il primo time out. Roma riprende palla, Melli a muro ferma Storck e dai nove metri Rucli piazza un punto diretto che vale l’aggancio (12-12). Si procede punto a punto con le piemontesi che provano a rimettere la testa avanti salvo poi sprecare tutto con tre errori consecutivi in attacco (18-17). Il finale è un testa a testa serrato, Rucli al servizio è brava a mettere in difficoltà la seconda linea avversaria poi è Melli a chiudere a muro su Storck 25-23.

2 SET | Si riparte punto a punto. Nella metà campo di casa è Melli a macinare punti mentre tra le fila biancoblù Nemeth (nel sestetto titolare al posto di Storck) piazza il punto del 6-6. Pinerolo conquista un break di tre lunghezze poi l’opposta ungherese sigla il +4 al servizio (8-12). Bici in attacco accorcia (11-13) ma Polder, a muro su Melli, difende il vantaggio 17-21. La fast di Akrari vale il 18-23 poi Rivero, in pipe, non trova il rettangolo rosa e la Wash4Green pareggia i conti (19-25).

3 SET | Parte forte Roma subito avanti 3-0. Sorokaite firma il primo punto per Pinerolo e Polder dai nove metri ricuce lo strappo. Nemeth in attacco firma il sorpasso (7-8) poi al servizio piazza il +2. Bici riporta palla nella propria metà campo e Ciarrocchi a muro su Sorokaite rimette il punteggio in parità (10-10). Sorokaite dai nove metri guida la carica, ben supportata da Mason in attacco (13-16). Roma prova a ricucire lo strappo ma la Wash4Green difende bene il vantaggio (16-20). Il primo tempo di Ciarrocchi vale il cambio palla ma, ripresa palla Pinerolo spinge sull’acceleratore con Mason al servizio chiudendo 19-25 e portandosi avanti 1-2 nel conteggio set.

4 SET | Roma parte con il piede giusto: Bici in attacco e Melli a rete portano le compagne sul 6-3. Marchiaro ferma subito il gioco ma al rientro in campo la musica non cambia, le padrone di casa a muro fanno la voce grossa conquistando il +5 (9-4). La Wash4Green fatica a mettere palla a terra mentre le avversarie, in difesa, lavorano alla perfezione (13-7). Cambi si affida ad Akrari per provare e rimettersi in corsa (15-11) ma le capitoline non mollano. Melli al servizio piazza il 19-13. Nel finale Pinerolo si rifà sotto, Sorokaite in attacco non sbaglia un colpo (22-20) ma sul 23-21 il servizio di Akrari non supera la rete regalando il set point. 25-21 ed è tie break.

5 SET | Le padrone di casa ripartano forte (3-0). Subito un time out per Pinerolo ma Roma vola sul 5-0. Nemeth va a segno in attacco così come Akrari al servizio (5-2). Le ospiti rimangono in scia alle avversarie e al cambio campo Roma guida 8-4. Il servizio della regista biancoblù è vincente (9-7). Bici riporta subito palla nella propria metà campo e Bechis si affida ancora a lei per macinare punti (11-8). L’opposta di casa è un braccio armato. Le padrone di casa puntano dritto all’obiettivo e con l’errore di Mason chiudono 15-9.

SALA STAMPA

Jessica Rivero (Aeroitalia Smi Roma): «È stata una partita molto combattuta, lo sapevamo dall’inizio che sarebbe stata così. Adesso abbiamo la pausa e ci possiamo riposare perché è stata davvero una battaglia. Penso che fino alla fine sarà così, tutti vogliamo punti e tutti vogliamo essere nella zona playoff. Ogni partita al Pala Tiziana è più bella di quella prima, sentiamo tantissimo il calore di tutti i tifosi. È una cosa bellissima perché ci aiuta tanto».

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo): «Questo è un palazzetto difficile però è bello tornare in una struttura così, in un palazzetto pieno quindi tanti complimenti alla società perchè stanno facendo una gran bel campionato e hanno anche un bel pubblico, molto sportivo, che ha sostenuto la squadra per tutta la partita. Noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, si sono visti tanti alti e bassi e sicuramente abbiamo sbagliato troppo. Ci portiamo però un punto a casa, ce lo meritiamo, peccato però volevamo qualche punto in più».

IL TABELLINO

AEROITALIA SMI ROMA 3

WASH4GREEN PINEROLO 2

Parziali (25/23, 19/25, 19/25, 25/21, 15/9)

AEROITALIA SMI ROMA: Bici 25, Bechis 2, Rivero 11, Rucli 3, Silva Correa 9, Melli 18, Valoppi (L), Ciarrocchi 5, Mada, Schwan, Muzi, Ferrara (L) All. Cuccarini.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 17, Cambi 4, Polder 9, Mason 12, Akrari 20, Storck, Moro (L), Nemeth 13, Cosi, Di Mario. Non entrate: Bernasconi, Rostagno. All. Marchiaro.

ARBITRI: Cappello Gianluca, Papadopol Veronica Mioara.

NOTE | Spettatori: 1420. Durata set: 28’, 26’, 25’, 28’, 15’. Tot 122’. MVP: Jessica Rivero.