In archivio la 41esima D'Inverno sul Po

Conclusa a Torino l’edizione numero 41 della D’Inverno sul Po, la gara di fondo di canottaggio organizzata dalla Società Canottieri Esperia. Nella terza e ultima giornata di regate, riservata esclusivamente alle specialità di quattro di coppia e otto con gli arrivi che hanno animato i Murazzi e il tratto di fiume antistante l’Esperia, sono la selezione nazionale della Romania e quella regionale della Lombardia a primeggiare nel medagliere, con la conquista di quattro medaglie d’oro a testa. Tra le società, conquistano due ori ciascuna Gavirate, CUS Bari, Lario Como e 3 Ponti Roma.

Grande spettacolo sul Po, con la gara dell’otto assoluto, sia maschile che femminile, sotto i riflettori, e che ha visto la sfida testa a testa tra le ammiraglie della Romania e quelle dell’Italia, che a maggio a Lucerna (Svizzera) cercheranno di strappare il pass a cinque cerchi per l’Olimpiade di Parigi 2024. In entrambi i casi, a primeggiare è stata la Romania – il cui otto femminile è oro iridato in carica mentre quello maschile nel 2023 è arrivato secondo agli Europei – ma può dirsi soddisfatta l’Italremo degli otto, che ha potuto contare anche sull’apporto di un pezzo della Torino remiera: sull’otto maschile erano presenti Simone Pappalepore e la timoniera Alessandra Faella, entrambi tesserati per il CUS Torino, mentre la capovoga dell’otto femminile era la torinese Veronica Bumbaca, oggi atleta delle Fiamme Oro e bronzo europeo lo scorso anno in Slovenia proprio sull’ammiraglia azzurra.

Emozioni anche dalle finali dell’otto maschile e femminile Under 19, dove l’Italia ha vinto in entrambe le occasioni, mentre nelle finali Senior già citate sono scese in gara anche le ammiraglie Under 23 – bronzo quella femminile, quarta la maschile – anch’esse con a bordo diversi atleti ed atlete da Torino: Anna Rossi del Caprera, Irene Gattiglia ed Eleonora Nichifor del Cerea e Gioconda Iannicelli del CUS Torino sulla barca femminile, Emilio Pappalettera ed Alessandro Gardino dell’Armida e Alberto Ciavarro del Caprera su quella maschile.

Come tradizione ormai, alla D’inverno sul Po sono stati assegnati anche tre trofei speciali, due dei quali alla memoria di altrettanti storici presidenti dell’Esperia come Gian Antonio Romanini, ideatore della gara nel 1984 nonché presidente federale dal 1984 al 2004, e Carlo Pacciani. Il Trofeo “Romanini”, assegnato al vincitore della gara dell’otto Senior maschile, lo ha vinto la Romania. Ad aggiudicarsi invece il Trofeo “Pacciani”, in palio nella finale dell’otto Under 19 femminile, è stata l’ammiraglia azzurrina, formata da atlete di Moltrasio, Lario Como, Arno Pisa, Saturnia Trieste, Canottieri Roma e Varese. Infine, il Trofeo per la Ricerca, messo in palio dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, charity partner della D’Inverno sul Po e assegnato all’equipaggio vincitore della gara del quattro di coppia Cadetti femminile, se lo è aggiudicato quest’anno la Lombardia, con atlete delle Canottieri Bellagina e Moltrasio.