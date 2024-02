Eurogymnica Torino: la Serie A1 ai nastri di partenza

La tensione inizia a farsi sentire ma intanto lo scorso weekend a Saluzzo le più giovani ginnaste del Presidente Nurchi, hanno dominato la prima prova del Campionato regionale Squadra Allieve , conquistando l' oro tra le Gold 1 e tra le Gold 3 . Scese in pedana senza pressione, Arianna Cortese, Matilde Viano, Ginevra Gallizia e Isabel Coconi Santoni uniche rappresentanti in gara tra le Gold 1, avevano come unico dovere quello di onorare la competizione. Lo hanno fatto migliorando il punteggio della prima prova e facendo segnare un buon 61,350 finale con una performance incoraggiante, con esercizi che seppur in fase di perfezionamento, già danno un'idea del buon potenziale.

Mancano quattro giorni all'inizio nel campionato italiano di Serie A1 che, come accade ormai da anni, avrà come unica rappresentante piemontese Eurogymnica Torino .

Archiviato il regionale allieve, tutte le attenzioni si spostano sul campionato di A1 del prossimo weekend. Il circo della ginnastica ritmica questa volta si sposta in Abruzzo e precisamente a Chieti, patria di Armonia, la società che organizzerà la prima prova del massimo campionato o, come viene definito dagli amanti della ginnastica ritmica, il campionato più bello del mondo.

Saranno presenti le migliori ginnaste italiane e straniere e tra le loro anche la punta di diamante del movimento italiano, Sofia Raffaeli, atleta che veste la divisa delle Fiamme Oro e scende in pedana con i colori della Ginnastica Fabriano e l'aviere dell'Aeronautica militare, anche lei tesserata per Fabriano, l'olimpionica Milena Baldassarri. Con le altre compagne di squadra difenderanno lo scudetto conquistato nel 2023 proprio a Torino durante la Final Six organizzata da Eurogymnica. Dovranno però guardarsi dalla Raffaello Motto di Viareggio e dall' ASU Udine. Più difficile per le altre nove compagini in gara aspirare al titolo. Se lo scudetto sembra indirizzato anche quest'anno verso le Marche, alle spalle delle favorite ci sono almeno 6 o 7 squadre che si giocheranno la permanenza nella massima o la Final Six all'ultimo attrezzo. Tra queste anche Eurogymnica.

Le stelline bianco blu, che lo scorso anno hanno scritto una pagina memorabile della ritmica piemontese, andando a qualificarsi, per la prima volta nella storia, per la finale a sei e raggiungendo addirittura il quinto posto, tenteranno innanzitutto di guadagnarsi la salvezza e quindi la riconferma per la decima volta in Serie A1 è in seconda battuta di agguantare nuovamente la Final six.

La squadra sarà composta dal capitano Aurora Bertoni, da Laura Golfarelli, Chiara Cortese, Sara Parente, dalla rumena Amalia Lica e da Virginia Cuttini, al rientro in formazione dopo aver conquistato il bronzo agli europei e il quinto posto ai mondiali del 2023 in qualità di capitano della squadra nazionale Junior.

Vittima di un infortunio che ne ha limitato l'attività in questi mesi, Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro sperano di poter contare anche sulla Cuttini e disporre così di una rosa quanto più ampia possibile. Sostenere la squadra quest'anno sarà più difficile poiché le tre prove di regular season sono state affidate dalla federazione a club di centro e sud Italia e ciò significa ulteriori e cospicue spese per le trasferte per famiglie e supporter, dopo i già ingenti aumenti che la federazione ha applicato quest'anno. Verrà dunque a mancare il calore dei tifosi dell'Onda Blu che tanto avevano sostenuto le giovani esordienti nel battesimo di fuoco lo scorso anno.

Fin dalla prima prova il Campionato adotterà anche quest'anno i punti speciali, che potranno indirizzare in un verso o nell'altro le sorti delle contendenti. Partire con il piede giusto in un campionato di sole tre prove può dare quella carica e quella serenità utili a raggiungere obiettivi ambiziosi.

Il campionato proseguirà poi con la seconda prova della regular season a Forlì e successivamente farà tappa ad Ancona. Conclusa la regular season, il grande spettacolo della Final Six tornerà a Torino, per la quarta volta, dove le sei migliori qualificate nel campionato si affronteranno per contendersi lo scudetto.

La battaglia tra le migliori sei d'Italia si terrà domenica 7 aprile al Palasport Gianni Asti ex Ruffini, e molto probabilmente saranno parte della festa anche le Farfalle di Emanuela Maccarani, in qualità di ospiti d'onore.