FISI-AOC: Trofei Alta Quota Sport e Flame a Sauze D’oulx

Master, Seniores e Giovani in gara domenica 11 febbraio sulla pista del Bourget, con in palio i Trofei Alta Quota Sport e Flame s.a. organizzati dallo Sci Club Sauze d’Oulx.

La gara 1 della categoria Giovani-Seniores femminile è stata vinta da Alice De Marco dello Sci Club Sportinia con il tempo di 54”,75/100, con distacchi rispettivamente di 30/100 e di 3”,06/100 sulla compagna di squadra Camilla Laverdino e su Eva Camoirano dello Ski Team Sauze 2012. Nella gara 2 Camilla Laverdino ha vinto con il tempo di 55”,15/100, precedendo per 77/100 Alice De Marco e per 1”,70/100 Ludovica Merlo, anche lei dello Sci Club Sportinia.

Nella prima competizione maschile primo Alessandro Rosa Clot dello Ski Team Sauze 2012 in 53”,50/100, con un vantaggio di 12/100 sul compagno di squadra Alexandro Fava e di 22/100 su Simone Vitali del P4S.

Nella gara 2 ha vinto Simone Vitali con il tempo di 54”,21/100, staccando rispettivamente di 58/100 e di 63/100 Alessandro Rosa Clot e Alberto Cassina della Scuderia Sestriere.

Tra le Master C nella gara 1 prima Clementina Jacquemod del Master Team Pila in 1’,00”,92/100, con un distacco di 90/100 su Claudia Bassetti dello Sci Club Sauze d’Oulx. Al terzo posto Alice Barbieri del P4S. Identico l’ordine d’arrivo delle prime tre nella gara 2, in cui Clementina Jacquemod ha chiuso con il tempo di 1’,00”,55/100. Tra i Master A nella gara 1 affermazione di Massimo Frezzato dello Sci Club Biella, con il tempo di 56”,95/100 e con distacchi rispettivamente di 1”,41/100 e di 2”,20/100 su Stefano Lazzarotto del Cuneo Ski Team e su Renato Merlo dello Sci Club Claviere.

Massimo Frezzato ha vinto la gara 2 in 58”,50/100, con 52/100 su Renato Merlo e con 93/100 su Stefano Lazzarotto. Il vincitore della gara 1 dei Master A è Stefano Falletti del CUS Torino, con il tempo di 54”,64/100 e con distacchi rispettivamente di 74/100 e di 2”,30/100 su Giorgio Aguettaz del Master Team Pila e su Luca Bonomo dello Sci Club Claviere.

Falletti ha vinto la gara 2 in 55”,29/100, staccando di 1”,73/100 Luca Bonomo e di 3”,18/100 Giorgio Aguettaz.