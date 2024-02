FISI-AOC: i risultati delle gare di Soldeu, Bansko e del Trofeo CMP Emozioni Sportive a Sauze d’Oulx

DOMINIO SVIZZERO IN GIGANTE, A SOLDEU COME A BANSKO. VINCONO LARA GUT-BEHRAMI E MARCO ODERMATT. SESTA MARTA BASSINO E DICIASSETTESIMO GIOVANNI BORSOTTI

Di questi tempi, battere gli svizzeri in Coppa del Mondo è impresa quasi impossibile e lo hanno dimostrato i Giganti prefestivi del 10 febbraio, quello femminile di Soldeu e quello maschile a Bansko. Sugli scudi sulle nevi andorrane Lara Gut-Behrami, che ha centrato la quarantatreesima vittoria nel Circo Bianco e la quarta stagionale tra le porte larghe.

Per la ticinese il successo vale doppio, perché le permette di superare per 5 punti nella classifica generale Mikaela Shiffrin, ancora assente per i postumi di un incidente. L’atleta dello Sporting Gottardo ha evitato le non poche insidie del secondo tracciato ed è risalita dalla nona posizione della prima manche, per andare a vincere con il tempo totale di 1’,59”,27/1090 e con 1/100 di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson del Queenstown Alpine Ski Team. Terza a 15/100 la giovane statunitense AJ Hurt del Team Palisades Tahoe. La carabiniera valdostana Federica Brignone, che era seconda nella prima manche, dietro a Marta Bassino, è rimasta ai piedi del podio per l’inezia di 7/100, con non poco disappunto. Da parte sua Marta, avvisata delle buche formatesi nell’ultimo tratto ripido del tracciato, per sua stessa ammissione è stata troppo prudente e non ha attaccato come sa e può fare fare, chiudendo al sesto posto. Il distacco della borgarina è comunque di soli 32/100, a testimonianza del fatto che la gara è stata molto tirata. A punti anche la carabiniera meranese Elisa Platino, sedicesima.

A Bansko Marco Odermatt ha dominato entrambe le manche, portando a casa la sesta vittoria stagionale in Gigante su sei gare disputate e la nona consecutiva nella specialità. Il fenomenale atleta dello Ski Club Hergiswil ha chiuso la gara in 2’,15”,75/100, lasciando a 91/100 il giovane talento norvegese Alexander Steen Olsen del Kjelsås Idrettslag e ad 1”,08/100 l’austriaco Manuel Feller dello Ski Club Fieberbrunn. Bella rimonta del poliziotto bergamasco Filippo Della Vite che, grazie al sesto tempo parziale nella seconda manche, ha recuperato fino al decimo posto, a 2”,01/100. Diciassettesimo il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti, ventitreesimo il finanziere trentino Luca De Aliprandini, ventisettesimo il finanziere gardenese Alex Vinatzer.

Le classifiche dei Giganti di Coppa del Mondo a Soldeu e Bansko

Gigante Femminile

Gigante Maschile

ALLO SKI TEAM SAUZE 2012 IL TROFEO CMP EMOZIONI SPORTIVE, QUARTA PROVA DEL CAMPIONATO BRAVO PL3

La pista Bourget a Sauze d’Oulx ha ospitato sabato 10 febbraio il Trofeo CMP Emozioni Sportive, quarta prova del Campionato Bravo PL3 organizzato dal Centro Sci Torino. La classifica a squadre ha visto al primo posto lo Ski Team Sauze 2012, davanti allo Sci Club Sauze d’Oulx e allo Sci Club Sportinia.

Nella categoria Giovani femminile affermazione di Camilla Laverdino dello Sci Club Sportinia, con il tempo di 55”,75/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,47/100 e di 3”,43/100 su Giorgia Bonifanti dello Ski Team Sauze 2012 e su Anna Clara Corradi dello Sci Club Sportinia. Ski Team Sauze 2012 ai primi due posti della classifica maschile: Alessandro Rosa Clot ha vinto con il tempo di 54”,61/100 e con un vantaggio di 48/100 sul compagno di squadra Alexandro Fava. Terzo ad 1”,17/100 Giacomo Barbero dello Sci Club Sportinia. Racing Team Vialattea ai primi due posti tra le Allieve: prima Anna Mazzier in 55”,77/100, con un distacco di 84/100 sulla compagna di squadra Vittoria Bottacini. Terza ad 1”,19/100 Matilde Salonio dello Sci Club Sauze d’Oulx.

Primo degli Allievi è stato Patrick Kaarlo Ceri dello Sci Club Sauze d’Oulx, con il tempo di 53”,43/100 e con distacchi rispettivamente di 53/100 e di 77/100 su Iacopo De Serafini del Racing Team Vialattea e su Andrea Tintinelli dello Sci Club Sauze d’Oulx. La più veloce delle Ragazze è stata Ginevra Rosso dello Ski Team Sauze 2012, con il tempo di 57”,59/100 e con un vantaggio di 1”,02/100 su Allegra Moro dello Sci Club Sauze d’Oulx. Terza ad 1”,18/100 Cecilia Galluzzo dello Ski Team Sauze 2012.

Riccardo Viotti dello Ski Team Sauze 2012 ha vinto la gara maschile con il tempo di 57”,59/100, con distacchi rispettivamente di 22/100 e di 55/100 su Filippo Re dello Sci Club Sauze d’Oulx e su Matteo Gallo Gorgatti dell’Associazione K2. Ski Team 2012 ai primi tre posti nella gara della categoria Cuccioli femminile: prima sul percorso con partenza abbassata Sofia Maggiani Caminelli, con il tempo di 33”,29/100 e con distacchi rispettivamente di 46/100 e di 67/100 sulle compagne di squadra Camilla Rigotti e Margherita Bianca Scialla. Len Robert Stork dello Ski Team Sauze 2012 ha vinto la gara maschile, con il tempo di 33”,82/100, staccando di 49/100 e di 1”,31/100 Gabriele Gramaglia e Lorenzo Cornaglia, entrambi dello Sci Club Sportinia.

Tra le Baby affermazione di Giulia Manzon Sofer dello Ski Team Sauze 2012, con il tempo di 35”,93/100 e con distacchi rispettivamente di 1”,62/100 e di 2”,97/100 su Margherita Comoglio dello Sci Club Sauze d’Oulx e su Carlotta Arena del Racing Team Vialattea.

Primo dei Baby Giorgio Ricci dello Sci Club Sauze d’Oulx, con il tempo di 36”,29/100 e con distacchi rispettivamente di 1”,82/100 e di 2”,19/100 sui compagni di squadra Elia Occhiena e Tommaso Aragona. Tra le Super Baby prima Vittoria Giraudi dello Sci Club Sportinia, davanti a Francesca Rigotti dello Ski Team Sauze 2012 e a Naima Rabbione dello Sci Club Sportinia.

Primo dei Super Baby Edoardo Ferraro dello Sci Club Sportinia, davanti ai compagni di squadra Vittorio Enrico Varesio Boido e Alessandro Vigliani. La prossima prova del Campionato Bravo PL3 sarà il Trofeo Europ Assistance, in programma sabato 17 febbraio sulla pista Standard di Sestriere.