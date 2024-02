Curling: Campionati Assoluti a Pinerolo

Dal 7/02 al 11/02 a Pinerolo si sono tenuti i campionati italiani assoluti di Curling.

Tre le squadre per Sporting Club Pinerolo, 2 maschili e 1 femminile:

- Team Ribotta: Ribotta Fabio, Gonin Simone, Pimpini Alberto, Gallo Fabrizio

- Team Gilli: Vigliani Francesco, Gilli Stefano, Messina Lorenzo, Carlisano Fabio, Gilli Andrea

- Team Mariani: Scalesse Rachele, Mariani Rebecca, Carlisano Letizia, Grande Rebecca

Un weekend ricco di sorprese che ha regalato un bellissimo traguardo alle nostre ragazze del Team Mariani che si sono imposte sulle campionesse italiane in carica (Team Constantini) aggiudicandosi il titolo di Campionesse Italiane Assolute di Curling 2023-2024.

Un grandissimo traguardo per Sporting e per la Città di Pinerolo che portano a casa un titolo italiano.

Per la categoria maschile invece si riconfermano campioni italiani il Team Retornaz attualmente n.1 nel ranking mondiale di curling.

Complimenti anche al Team Ribotta ed al Team Gilli che si qualificano rispettivamente in 4ª e 5ª posizione.

Complimenti al tecnico Marco Mariani per l’ottimo lavoro eseguito.