Il Bcc Derthona Basket vince lo scontro diretto e vola a +4

Va alla formazione di Cutugno l’attesissimo big match della 18a giornata di regular season che vedeva di fronte le prime due della classe; vittoria netta nel punteggio e per quello che è stato l’andamento dell’incontro ma, per amore di verità, va sottolineato che le ospiti possono accampare validi scusanti.

La squadra di Garcia Fernandez infatti è arrivata al Pala Camagna accusando le assenze, per problemi fisici, molto pesanti di Nasraoui, De Cassan (entrambe a referto ma inutilizzabili) ed Amatori; un gap certo non da poco anche se, ovviamente, non esiste la controprova che la sfida avrebbe avuto un esito diverso con le toscane al completo. Come previsto Camagna strapieno, anche con largo anticipo rispetto all’orario di inizio della gara, e tutto proteso a sostenere le giocatrici di casa che ripagheranno il grande tifo con una prova non perfetta dal punto di vista tecnico ma di grandissima intensità, attenzione e carattere, come dimostrano i soli 41 punti concessi alle avversarie.

Si parte con l’Autosped che schiera Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac mentre il Galli risonde con Reggiani, Rossini, Lazzaro, Bocola e Petrova; avvio caratterizzato da ritmi alti ma anche da qualche errore di troppo, su ambo i lati del campo con le padrone di casa che non trovando punti dall’arco vanno a cercare fortuna nel pitturato. San Giovanni mette a segno solo tre punti nei primi 7′ (tripla di Bocola) ma a fare la differenza, nel finale di quarto, sono i tre canestri consecutivi dall’arco delle giraffe che valgono il +12 (20-8) che le ospiti riescono in parte a ricucire con un 5-0 che vale il 20-13 del 10′. Bcc che resta a secco, a cavallo tra le due frazioni, per circa 5′ senza però pagare dazio con le aretine che risalgono, al massimo, fino al -6 (14-20) per poi tornare nuovamente sotto la doppia cifra non appena le locali tornano a pendere confidenza con il canestro; Autosped che tocca il +13 (29-16) e che torna negli spogliatoi sul 32-20, vantaggio importante ma che non mette certo al riparo da possibili sorprese nei secondi 20′.

Al rientro in campo dopo la pausa, però, le castelnovesi cambiano decisamente marcia ed in 4′ fatturano un 12-0 (44-20) che fiacca definitivamente la resistenza del Galli; le toscane, infatti, acccusano il colpo e le giraffe ne approfittano per allungare ancora, toccando anche il +30 (55-25) per poi entrare nei 10′ finali con un più che confortante 55-30. Ultimi 10′ nei quale l’Autosped abbassa decisamente il ritmo, badando più che altro a gestire l’ampio margine accumulato in precedenza e cercando, nel contempo, di limitare i tentativi di recupero, neppure troppo convinti, delle ospiti; toscane che scendono sotto le 20 lunghezze (39-58) ma è sufficiente un’altra piccola accelerata da parte del Bcc per far scorrere con anticipo i titoli di coda di una partita che ha avuto oggettivamente poca storia, sempre tenendo conto dei problemi di organico accusati dalla formazione di Garcia Fernandez. Successo importantissimo per le giraffe che centrano entrambi gli obiettivi che si erano prefissate alla vigilia; da una parte andare sul +4 rispetto alle avversarie odierne e dall’altro avere ribaltato, a proprio favore, la differenza canestri nei confronti delle toscane.

Mancano ancora tantissime partite al termine della stagione regolare per cui il vantaggio che ora l’Autosped può vantare è ben lungi dall’essere definitivo anche perchè ogni settimana il calendario nasconde insidie; detto questo però il successo di oggi è una ulteriore iniezione di fiducia per l’Autosped che, tra l’altro, vincendo contro San Giovanni ha stabilito il proprio record di vittorie consecutive nella categoria (13). Più che legittimi , quindi, i festeggiamenti che dopo la sirena del 40′ ha coinvolto giocatrici, in maschera di Carnevale, e tifosi; una immagine simbolica che mette insieme, unitamente allo staff tecnico, i protagonisti della vittoria e del primato del Bcc. Chapeau Giraffe!!!

Autosped Bcc Derthona Basket 64

Polisportiva Galli S. Giovanni Valdarno 41

Parziali (20-13, 32-20, 55-30)

Autosped: Marangoni 4, Premasunac 10, Cerino 14, Espedale, Leonardi 11, Baldelli 3, Gianolla 7, Thiam 2, Attura 9, Castagna, Melchiori 4. All. Cutugno Ass. Cerini e Lazzari.

Pol. Galli: Nasraoui ne, Streri 11, Rossini 4, Azzola, Bevilacqua 2, Reggiani 2, Lazzaro, Mioni 8, Petrova 11, Bocola 3, De Cassan ne. All. Garcia Fernandez Ass. Franchini e Capponi.