Club76: tutti i risultati del weekend

Un altro fine settimana in campo particolarmente intenso per il Club76.

A cominciare dal match casalingo di ieri delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno vinto 3-0 contro Bergamo. Soddisfazioni anche dalla Serie B2 Under 18 delle le ragazze del duo Moretti – Ollino che, a Orago, hanno vinto 0-3. Le “clubbine”, nonostante un inizio un po' contratto, sono riuscite a portare a casa il primo set, giocato punto a punto e a dare il meglio negli altri due, vincendo il match. In settimana sarà la volta dei quarti di finale U18 per il titolo provinciale, contro Almese.

Weekend da dimenticare in B2 per MTS Santena, che ha perso 3-0 a Vigevano. Un primo set contornato da troppi errori e poca difesa permette a Vigevano di posizionarsi in vantaggio. Il secondo set stava per scivolare nelle mani di Santena, che lo ha però perso per un soffio, permettendo poi a Vigevano di chiudere la partita. Ci si prepara ora alla partita casalinga contro Gorla.

L’U16 regionale con il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Dogliani, negli ottavi di finale, nel corso di una partita mai in discussione. Per quanto riguarda l’U16 provinciale gruppo Gold, NewVolley Carmagnola Club76 ha perso 1-3 affrontando Volley Almese. Una sconfitta pesante in un match importante delle ragazze di Carmagnola contro un Almese che durante la partita si dimostra più squadra e prende coraggio.

In Serie C il Club76 Playasti ha ceduto in casa 1-3 contro la Fortitudo Chivasso. Troppi errori da parte delle biancoblù favoriscono le avversarie, che nel terzo set provano a sistemare qualcosa, comandando il gioco, ma non basta per conquistare il match e l'intera posta in palio.

Sorrisi in Serie D. Rasero Teloni-Playasti Club76 vince 3-1 contro Pallavolo Settimo. Un miglioramento notevole rispetto alla partita di andata, ma le “clubbine” pagano troppo il periodo sfortunato che ha visto il gruppo decimato durante le settimane di allenamenti. Bene anche GS Pino Volley, che vince a punteggio pieno su Sicom Cherasco, per 3-0.

Per quanto riguarda l’U14 Gold, il Club76 Playasti vince 3-0 contro P.G.S. El Gall 2010. Una vittoria che permette di ottenere il primo posto nel girone. Dal prossimo turno inizierà la fase a eliminazione diretta.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 9 febbraio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: PGS Jolly vs Club76 Playasti 0-3

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: Poroporati Grugliasco vs GS Pino Azzurra 3-2

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Toplay Kolbe Over 3-1

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Club76 Playasti Provinciale vs Banca di Caraglio 3-1

Sabato 10 febbraio

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Volley Fortitudo Chivasso 1-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs Sicom Cherasco 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Playasti Club76 vs Pallavolo Settimo 1-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone E: Club76 Playasti Gold vs P.G.S. El Gall 2010 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: L'Alba Volley vs Club76 Playasti 2011 3-0

Domenica 11 febbraio

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone Qualificazione 5°/11°: Club76 Playasti vs New Volley Asti 3-0

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: Club76 Playasti Regionale vs V.B.C. Dogliani 3-0

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/16° posto: L'Alba Volley Regionale vs Club76 Playasti 3-0

• Under 15 M. C.T. Torino Turbo D: Volley Parella Torino 2010 Rossa vs Liquicredit Fenera Chieri76 1-3

• Under 13 F. C.T. Torino Turbo L: Club76 Fenera Chieri vs Volley Parella Torino Blu 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Club76 Playasti Gold vs Club76 Playasti 2012 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone I: VBC Savigliano vs Club76 Playasti Provinciale 3-1