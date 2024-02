Biella Rugby: tutti i risultati del weekend gialloverde

CADETTA

Biella Rugby v Rugby Lecco 76-3 (36-3)

Marcatori. Mete: Lanza, Casiraghi (2), Savatteri (2), Agnolio, Sciarretta, Passuello, Moretti, Besso, Negro, Zanotti. Trasformazioni: Poli (6), Moretti (2).

Biella Rugby: Negro; Savatteri, Tosetti, Caputo (41’ Moretti), Poli (60’ Nardi); Sciarretta (56’ Longo), Besso; Givonetti, Lanza, Zacchero (60’ Bisio); Bottero (60’ Bodone), Passuello; Zanotti, Casiraghi, Agnolio.

Nicola Mazzucato, coach: «Ottima partita dei ragazzi che hanno espresso un buon gioco offensivo anche se in alcune occasioni hanno provato a forzare un po' troppo passaggi e ricicli alla ricerca della continuità diretta. Qualche errore in difesa anche se nella partita odierna è stata testata poco, sicuramente ci sarà da lavorarci in previsione della partita della prossima settimana. Bravi tutti».



FEMMINILE SENIOR

Cus Genova v Le Fenici/Brc 15-14

Marcatori. Mete: Sanseverino, Floris. Trasformazioni: Floris (2).

Le Fenici/Brc: Sanseverino, D’Orta, Floris, Benedetto, Toro; Hysmeta (42’ Stecchetti), Pagliano; Skofca, Formaggio, Zanoni; Papeo, Bongiovanni; Boetto, Lembo, Sallam.

Stefano Scursatone, coach: «Partita fuori casa per le Fenici che affrontano il Cus Genova. Partita punto a punto fino all’ultimo secondo e caratterizzata da molti errori che vede le padrone di casa vincere 15-14. Per le Fenici mete di Sanseverino e Floris, entrambe trasformate da Floris. Ora una domenica di riposo e testa alla sfida casalinga, sede Ivrea, contro i Lions Tortona».