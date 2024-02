Un fine settimana da incorniciare per il Team Dimensione Nuoto

Una medaglia, una lunga lista di finali, quattro tempi limite per i Tricolori di Categoria estivi, una pioggia di primati personali. La Swim-TO, evento su tre giorni che prevedeva batterie e finali (sia in vasca corta, sia in vasca lunga) ha rappresentato un passaggio molto importante per tutto il Team Dimensione Nuoto che ha capitalizzato al meglio l’occasione per confrontarsi ad altissimi livelli. Il Palazzo del Nuoto di Torino ha ospitato 1560 atleti di oltre 100 società sportive e rappresentative regionali e nazionali rendendo questo appuntamento agonistico uno dei più stimolanti e competitivi del calendario italiano.

Di certo, ha colto al meglio l’opportunità Lucia Tassinario che si è regalata una medaglia, ha ritoccato i personali e si è concessa una finale di tutto rispetto nella sua gara preferita: il sesto posto nella finale dei 50 farfalla della prima giornata (in vasca corta) vale davvero molto, considerando il crono nuotato, 27”01 (personale) e la qualità della sfida avendo accanto atlete di caratura internazionale come Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi e Sara Curtis. Tra la categoria cadette, Lucia ha siglato un eccellente 27”54 nei suoi 50 farfalla, salendo sul secondo gradino del podio proprio alle spalle della Curtis, ed ha chiuso al quinto posto i 50 stile libero in 26”54.

Molto bene anche Leonardo Surico che conquista il terzo posto nei 100 farfalla in 1’02”95 (vasca lunga) salendo così sul podio della categoria Ragazzi 14; a ridosso nella zona medaglie nei 100 dorso, chiusi al 4° posto in 1’06”25, Leonardo ottiene anche la settima posizione nei 200 misti in 2’26”89.

Doppia finale in vasca lunga per Elisa Ferrari, settima nei 50 stile libero ragazzi in 27”94 e ottava nei 100 stile libero in 1’01”67; nello sprint, Elisa ha centrato il pass per i Campionati Italiani di Categoria estivi mentre nelle due vasca ha avvicinato in maniera considerevole il minimo, limando tre secondi al personale.

Doppia finale in vasca da 50 metri anche per Alessio Hincu: al quinto posto ottenuto nei 400 misti ragazzi in 4’50”24 si aggiunge il sesto posto nei 100 rana ragazzi in 1’07”56.

Grandi soddisfazioni anche per Egle Pintimalli capace di raggiungere due finali nel dorso (cat. ragazzi) in vasca da 50 metri ottenendo il sesto posto sia nei 100 (1’09”94), sia nei 200 (2’30”67).

Il Team Dimensione Nuoto ha preso parte anche alla staffetta 4x50 stile libero mixed(1’40”81): al lancio, un ottimo Andrea Randi (23”06), seguito poi da Federico Ribero (24”57), Lucia Tassinario (25”65) e Federica Ferraris (27”53).

In questa intensa tre giorni di grande nuoto hanno disputato ottime prove nelle batterie anche Giorgia Zanusso, Elisabetta De Santi, Emma Pintimalli, Giada Turcolin, Giulia Grieco, Celeste Lesca, Ilaria Pagliarulo, Angelica Scattone, Maddalena Bertelli, Francesca Gallione, Martina Ferrari, Serena Aloia, Anna Francesca Capuano, Rebecca Cavagna, Emma Maridort, Camilla Palumbo, Sara Sella, Silvia Calzavara, Tommaso Dadone, Alessandro Perinel, Stefano Cannella, Alessandro Soldano, Filippo Ponassi, Leonardo Toso, Samuele Astolfi, Alessandro Giuffrè, Andrea Preti, Alessandro Toppan, Andrea Vacchino, Davide Principato, Flavio Ruotolo, Tommaso Preti, Federico Bocci, Alberto Redoglia e Alessandro Mairano.