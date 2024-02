BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Nell'ultima settimana, l'Under 19 Silver vince il turno infrasettimanale con New Basket Team e ottiene la qualificazione al Girone TOP. Inizia con la vittoria con Virtus Verbania la seconda fase (completamento) dell'Under 17 Eccellenza, mentre vincono anche l'Under 17 Gold con Amatori Basket Savigliano e gli Allievi CSI.

Successo dell'Under 15 Silver con Giaveno Basket, dei Top Junior con Pallacanestro Piscina, dei Ragazzi CSI con Barbaboc e dell'Under 13 Femminile con BC Gators. L'Under 15 Eccellenza, nel turno infrasettimanale, cede ad Area Pro.

U19 SILVER

BEA CHIERI - NEW BASKET TEAM 73-59

Parziali: 17-7, 42-18, 65-38

BEA CHIERI: Bianco 4, Torre 8, Capano 10, Amirante 2, Bosio 2, Lafiosca 12, Cravero 2, Mazzardis 5, Manzini 6, Marcon 4, Fratantonio 2, Kamami 16. All. Potenza W., ass. Virde A.

NEW BASKET TEAM: Prete 2, Milano 15, Barbierato 3, De Grandi 6, Bertuzzi, Tagliabue 10, Perego 11, Capello 8, Bozzetto 2, Hoxha 2. All. Mochi M.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - VIRTUS VERBANIA 89-86

Parziali: 32-21, 46-40, 72-63

CHIERI: Ahia 7, Marrese 18, Viggiano 14, Bechis 13, Minetti 7, Obakhavbaye, Monaco 2, Guardalben 2, Okoro 8, Mout 4, Pisciuneri 14. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

VERBANIA: Vernoli 21, Allievi 2, D’Andrea 8, Falcicchio 15, Pavesi 2, Ottone, Parola 18, Mattazzi 2, Sibilia, Muslucku 18.

U17 GOLD

BEA CHIERI - AMATORI BASKET SAVIGLIANO 85-70

Parziali: 24-16, 45-27, 73-53

CHIERI: Ahia 37, Zarba 6, Vidotto, Nicoletti 4, Massari, Giangualano 11, Gamba, Ricci 10, Marchiori 4, Molinari 5, Pianfetti 2, Zanzon 6. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

SAVIGLIANO: Varallo 45, Chiapello 4, Bergese 3, Mellano 3, Rossi, Botti 2, Ambrosino 9, Ivaldi 2, Otella 3, Pintavalle, Calvi.

ALLIEVI

BEA CHIERI - SCUOLA BASKET ASTI 113-16

Parziali: 30-0, 66-8, 98-8

CHIERI: Massari 6, Cirrito 6, Da Rodda 13, Giuranna 18, Marca 18, Rullo 8, Cacciabue 27, Pires Stuani 20. All. Bertulessi.

ASTI: Costantino 2, Garelli, Giaretti, Lepuri, Paraschin 8, Martwuic, Tartalli, Rota 2. All. Crisci.

UNDER 15 SILVER

BEA CHIERI - GIAVENO 65-57

Parziali: 12-13, 30-26, 47-44

BEA CHIERI: Cordero 12, Viale, Santoro 8, Meles 6, Balla, Cocozza, Traversari 16, Costamagna 2, Griva 1, Gigante 18, Carrara 2, Ricci. All. Grillone, Ass. Viberti.

GIAVENO: Guglielmino 25, Vernica 8, Innorta 6, Gillio 10, Bonet 6, Gaeta 2, Dalmasso, Abbate, Derosa.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL - ASD PALLACANESTRO PISCINA 70-36

Parziali: 18-8, 38-24, 54-30

BEA CHIERI: Barisone 24, Rofel 4, Giorcelli 4, Bertoglio 6, Di Salvo 9, Consiglio 6, Alò 2, Munafò 13. All. Mussio, Ass. Trunfio.

RAGAZZI

BEA CHIERI SSDRL - BARBABOC 45-43

Parziali: 6-10, 21-19, 37-28

BEA CHIERI: Carena 6, Sacchero 7, Bianchi, Tarallo 11, Antonioli, Pezzoli 2, Marocco, Billong 8, Vitrotti 3, Di Bitetto 2, Ambruoso (C) 4, Geraci 2. All. Pirocca

U13 FEMMINILE

ASD B.C. GATORS - BEA CHIERI 27-62

Parziali: 6-11, 14-30, 23-46

BEA CHIERI: Ferrone 16, Bernardinello 16, Sangiorgi 8, Giardiello 8 ,Mosso 7, Di dedda 4, Cammareri 2, Savio 1, Della croce , Alessandria, Giangualano, Curiale. All. Ucci Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

ASD BC. GATORS: Barbero 8, Imberti 6, Chiavero 4, Dotta 5, Meia 2, Damiano 2, Avesani, Galvagno, Denasio, Granero, All. Marengo.

U15 ECCELLENZA

AREA PRO 2020 - BEA CHIERI SSDRL 92-56

Parziali: 24-12, 48-30, 71-43

BEA CHIERI: Milani 9, Borz 6, Giachino 4, Tarantino, Fatai, Destefanis 2, Costanzia, Montanella 6, Obakhavbaye 17, Coltiletti 2, Valentini 2, Di Carlo 8. All. Allisiardi, Ass. Corrado, Acc. Castelli.