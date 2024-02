BEA Chieri: la serie C regge un tempo contro Ciriè

Settima giornata di ritorno per il Girone A di Serie C. I Leopardi, dopo l’emozionante partita con la capolista Biella Next, tornano in trasferta, per il rematch dei playoff della passata stagione. Ospiti di PNC Basketball, i ragazzi di coach Conti rimangono in partita per un tempo, poi cedono alle offensive di Ciriè che consolida ancor di più il terzo posto in classifica.

LA GARA

Coach Conti schiera D’Arrigo, Agbogan, Corrado, Ruà e Drame alla palla a 2, Ciriè risponde con Viano, Romerio, Savoldelli, Tourè e Lissiotto. Primo quarto molto equilibrato, con i padroni di casa che partono fin da subito mettendo in campo una forte intensità. BEA, però si fa trovare pronta, e mantiene alta l’attenzione, soprattutto in difesa, per portarsi a casa un primo quarto molto combattuto. Già dalla seconda decina PNC ribalta il risultato, senza, però, riuscire ad allungare. Merito di una buona reazione dei ragazzi di coach Conti, che mantengono la calma nonostante i canestri della coppia Romerio-Tourè. Si arriva alla pausa lunga con Ciriè in vantaggio di 3 lunghezze.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, PNC ha un’altra faccia: BEA fa fatica a contenere l’esuberanza offensiva del quintetto di coach Siclari, che colpisce soprattutto dalla lunga distanza, andando ad aumentare il vantaggio. BEA si affida alla fisicità di Drame, che mantiene per un attimo la partita ancora in bilico: si entra nell’ultima decina con 10 punti che separano le due squadre. Nel quarto periodo, però, BEA non riesce ad accorciare, merito della grande attenzione difensiva messa in campo dai ciriacesi, che allungano fino all’84 a 63 finale.

IL COMMENTO

«Abbiamo giocato due partite un po’ diverse nella stessa gara – commenta coach Franz Conti – Nel primo tempo siamo stati bravi a stare punto a punto, aggrappati alla partita, nel secondo tempo ci siamo disuniti, non siamo stati in grado di rimanere compatti come loro. Sono stati molto intensi, non hanno avuto cali mentali, cosa che noi abbiamo avuto. Tourè ha fatto una prestazione individuale di livello altissimo, in attacco ha fatto una seconda parte di gara di livello superiore, che unita alla nostra mancanza di forza mentale ha fatto la differenza».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Piccola sosta per i Leopardi, che non avranno il consueto appuntamento della domenica al PalaGialdo. La partita con Basket College Novara, valida per l’ottava giornata di ritorno, si giocherà mercoledì 21 febbraio alle 21:15.

PNC BASKETBALL 84

BEA CHIERI 63

Parziali (14-19, 30-27, 60-50)

CIRIÈ: Savoldelli 7, Lissiotto 14, Molinario, Altobelli, Romerio 18, Viano 5, Bacchini 2, Perino 2, Tourè 25, Burdese, Ferro 11, Balma. All. Siclari, Ass. Granello, Acc. Morelli.

CHIERI: Drame 17, Corrado 16, D’Arrigo 9, Agbogan 6, Quagliotto 4, Stella 3, Stiffi 3, Origlia 3, Ruà 2, De Mita N.E., Moris N.E., Mosca N.E. All. Conti, Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone.