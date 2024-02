Igor Agil Volley: il recap delle giovanili

Serie D, sconfitta con New Volley Ticino

La serie D di Valeria Alberti lotta ma cede 1-3 (17-25; 25-21; 19-25; 15-25) a New Volley Ticino nella prima giornata di ritorno. “Peccato per aver fatto zero punti, avremmo potuto fare qualcosa di più. Continuiamo a lavorare con pazienza, è il nostro motto, siamo convinti che potremo toglierci soddisfazioni in questa seconda parte di stagione” dice l'allenatrice.

U16, passato il turno: ora sono ottavi! (nella foto)

Sfida di ritorno e bis: l’U16 territoriale di Mattia Rossi batte Occhieppese 3-0 (25-17; 25-10, 25-15) e si qualifica per gli ottavi provinciali. “Sono contento perché abbiamo disputato una buona partita dove si è vista una migliore intesa con i nostri centrali e dove tutte le ragazze a disposizione non hanno mancato all’appello” dice Rossi.

U14, primo turno degli ottavi per le due squadre

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni U14 impegnate negli ottavi di finale. L’U14 Azzurra di Mattia Rossi vince 0-3 (14-25; 9-25; 13-25) contro Vercelli nella gara di andata, mentre l’U14 Blu di Andrea Garagiola perde 3-0 contro Virtus Biella. Le parole di Rossi: “Una partita iniziata non con la giusta attenzione e determinazione, ma i parziali dimostrano che abbiamo saputo trovare le soluzioni per portarla a casa”.

U12 6X6: bella vittoria

Brave le Igorine di Alessia Callegari che nel campionato U12 6x6 battono Bellinzago 3-0. “Abbiamo giocato con concentrazione anche quando il gioco era molto spezzettato. Tutte concentrate soprattutto nel set che siamo riuscite a conquistare a 0, merito delle 25 battute senza errori. Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo” dice l'allenatrice.