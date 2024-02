Reale Mutua Torino: ecco la “Promo Final Eight”

È tempo di grandi eventi sotto la Mole, con la LBA Frecciarossa Final Eight e la LBF Frecciarossa Final Four che si terranno questa settimana alla Inalpi Arena da mercoledì 14 febbraio a domenica 18 febbraio.

Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare una promozione speciale dedicata a tutti gli appassionati di pallacanestro che questa settimana assisteranno all’evento.

La “Promo Final Eight” è valida per la partita di campionato tra Reale Mutua Torino e UCC Assigeco Piacenza, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino). Mostrando il ticket delle Final Eight in biglietteria, si può acquistare il biglietto per Torino-Piacenza a soli 5 euro nei settori dell’anello Blu oppure 10 euro nei settori dell’anello Giallo.

Non solo: tramite la Promo Final Eight, gli abbonati di Basket Torino, mostrando il ticket del torneo, avranno diritto a un biglietto omaggio per portare un amico o un parente alla partita contro Piacenza.

Si può usufruire della promozione presso le seguenti biglietterie: