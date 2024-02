SWIM-TO: il Circolo Canottieri Aniene vince la settima edizione

Un lunedì che è servito a riprenderci da quello che è successo questo week-end al Palazzo del Nuoto di Torino. Cala il sipario sulla settima edizione di Swim-TO | Trofeo Città di Torino, un’edizione da 1560 atleti in rappresentanza di 101 società, con 5 rappresentative regionali FIN e la rappresentativa nazionale giovanile.

Un evento che ha radunato nel capoluogo piemontese atleti provenienti da 19 diverse regioni che si sono sfidati a colpi di bracciate a caccia dei posti nelle finali che sono state 110 suddivise nelle tre giornate di gara.

Nonostante le assenze degli azzurri impegnati a Doha non sono mancati i grandi nomi del nuoto dell'imponente impianto di via Filadelfia. Swim-TO ha infatti vantato la presenza di Gabriele Detti, Luca Dotto, Michele Lamberti, Silvia Di Pietro, Elena Di Liddo, Ilaria Bianchi, Silvia Scalia, Sara Curtis, Giacomo Carini, Edoardo Giorgetti e Luca Pizzini.

Oltre ai big anche tante giovani promesse tra cui gli azzurrini della selezione nazionale guidata dal direttore tecnico delle Squadre Nazionali Giovanili di Nuoto Marco Menchinelli: «È stato un meeting di alto livello, con partecipazioni di qualità. Nonostante alcuni nomi importanti del nuoto siano in questo momento impegnati a Doha, in vasca si è visto nuoto di buon livello. La combinazione della vasca corta con quella lunga trovo sia eccellente. I numeri di questo trofeo sono sicuramente importanti: questo consente di mettere agli atleti la giusta pressione. È un’occasione importante, anche per i più giovani, per fare esperienza: di fatto un meeting con molti atleti e con un livello alto crea una situazione di stress che per gli atleti più giovani è stimolante e allo stesso tempo allenante. Inoltre il poter gareggiare in vasca lunga a un mese circa di Campionati di Riccione è assolutamente importante e positivo.

Ovviamente i ritmi di un trofeo sono intensi, ma questo si sapeva. È un’esperienza che credo valga assolutamente la pena di ripetere. L’organizzazione ha funzionato alla grande e questa non è una cosa scontata, ma indispensabile. La qualità e l’alto livello del trofeo si è visto anche sotto questo aspetto. Ritmi e tempistiche ben studiate e una location assolutamente adeguata, con tutti gli spazi di cui un atleta può aver bisogno per esprimersi al meglio».

A vincere la classifica di questa edizione è stato il Circolo Canottieri Aniene con 298,50 punti, premiata anche la miglior rappresentativa regionale: vince quella del Veneto totalizzando 159,50 punti.



Risultati completi