Domenica 18 febbraio la prima tappa dell'Alfieri Enduro League

Una data da segnare sul calendario. Domenica 18 febbraio, presso l'area sportiva “La Gioiosa” di

Revigliasco d'Asti (gestita dalla Scuderia Draghi Rossi) si svolgerà la prima edizione dell'Alfieri

Enduro League, con la primissima prova del neonato Campionato sociale, organizzato dal moto

club Alfieri.

In un fettucciato, nella mattinata, dopo l'iscrizione si svolgeranno le prove libere senza limite di

entrata.

Nel primo pomeriggio saranno previsti quattro test cronometrati con partenza di un pilota ogni 30

secondi. Una sorta di allenamento collettivo cronometrato, una nuova e inedita occasione di

condivisione sociale che passa attraverso la passione per l'enduro e per i motori.

La classifica finale verrà redatta sommando i tre migliori tempi e sarà stilata tra coloro i quali

avranno partecipato a tutte le prove calendarizzate e avrà ottenuto il minor punteggio.

L'iscrizione dovrà pervenire entro il giovedì precedente alla gara, scrivendo a mcalfieri@libero.it

A seguire, merenda collettiva.

«Le date sono ancora da definire in base alla disponibilità del terreno – spiega il presidente del

moto club Alfieri, Roberto Galati - ma sicuramente la seconda prova si svolgerà in marzo.

L'iscrizione è aperta anche ai non soci del nostro moto club. Vi invitiamo a seguire anche il nostro

sito e i nostri social, Facebook e Instagram, per rimanere aggiornati su ogni sviluppo».