FISI-AOC: i risultati del Trofeo Fiammengo Federico a Sestriere

La pista Standard di Sestriere ha ospitato lunedì 12 febbraio il Trofeo Fiammengo Federico, una gara indicativa provinciale della categoria Cuccioli, organizzata dallo Sci Club Sestriere secondo i dettami dell’innovativa formula del Flipper.

Nella gara 1 successo in campo maschile di Carlo Bertazzini del Golden Team Ceccarelli, con il tempo di 31”,35/100 e con 1”,81/100 di vantaggio su Giacomo Pietro Re dello Sci Club Sauze d’Oulx, secondo ex aequo con Tommaso Petraz del Pragelato. Al quarto posto e al primo tra i nati nel 2013 Alvise Occhiena del Sauze d’Oulx, al quinto Edoardo Alberto Gallia del Golden Team Ceccarelli. Giulia Tonelli dell’asd Les Arnauds ha vinto la gara 1 femminile in 30”,81/100, con 73/100 di vantaggio su Sofia Maggiani Caminelli dello Ski Team Sauze 2012 e con 1”,28/100 su Rebecca Crosetti dello Sci Club Lancia. Giulia Tonelli è anche la migliore delle giovanissime atlete nate nel 2013. Completano la top five Melissa Begnis dell’Equipe Beaulard e Margherita Zanotti dello Sci Club Claviere.

Nella gara 2 doppietta del Golden Team Ceccarelli: Carlo Bertazzini primo in 30”,82/100, con 1”,22/100 su Edoardo Gallia, mentre terzo ad 1”,28/100 si è piazzato Francesco Sargentini dello Sci Club Lancia. Al quarto posto Leone Vitali dell’Equipe Beaulard, al quinto Leonardo Franzero dello Sci Club Sestriere. In campo femminile è stato invece lo Ski Team Sauze 2012 a piazzare due atlete ai primi due posti: prima Sofia Maggiani Caminelli in 33”,20/100 e seconda ad 1”,22/100 la compagna di squadra Camilla Rigotti. Con loro sul podio anche Martina Romano dello Sci Club Sauze d’Oulx, staccata di 1”,50/100. Al quarto posto Giulia Tonelli, al quinto Rebecca Lo Monaco del Golden Team Ceccarelli.

Nella gara 3 maschile ancora primo Carlo Bertazzini in 30”,86/100, con distacchi rispettivamente di 1”,09/100 e di 1”,36/100 su Gregorio Madoglio dello Sci Club Sansicario Cesana e su Tommaso Petraz. Completano la top five Marco Paolo Boccetti dello Sci Club Borgata Sestriere e Leone Vitali. Sofia Maggiani Caminelli ha vinto la gara 3 femminile in 31”,41/100, con 71/100 di vantaggio su Giulia Tonelli e 1”,16/100 su Melissa Begnis. Rispettivamente quarta e quinta Camilla Rigotti e Rebecca Lo Monaco. Martedì 13 febbraio sulla pista Standard gareggeranno i Baby.