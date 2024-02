FISI-AOC: i risultati delle gare di Kvitfjell, Bielmonte, Limone e Sestriere

COPPA DEL MONDO: A KVITFJELL NELLE GARE VELOCI DEBUTTANO GREGORIO BERNARDI E MARCO ABBRUZZESE

Cinque gare veloci, due maschili e tre femminili nel programma della Coppa del Mondo di sci alpino questa settimana, con piacevoli sorprese per il Comitato FISI Alpi Occidentali tra i convocati. Il direttore tecnico Max Carca ha chiamato nove atleti a Kvitfjell, sulle piste olimpiche del 1994.

Sabato 17 febbraio è in programma una Discesa alle 12 e domenica 18 febbraio un Super-G sempre alle 12. Accanto ai big, cioè Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca debutteranno il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi e il poliziotto genovese Marco Abbruzzese. Bernardi, nipote di Bruno Piazzalunga, che fu undicesimo nel Gigante delle Olimpiadi di Grenoble del 1968, è cresciuto agonisticamente nello Sci Club Sestriere e nella squadra del Comitato FISI Alpi Occidentali. Recentemente ha conquistato i titoli di campione italiano Giovani e vicecampione mondiale Juniores in Discesa. Marco Abbruzzese è invece un prodotto del vivaio del Mondolé Ski Team e della squadra regionale AOC. Nei Mondiali Juniores di Panorama nel 2022 ha vinto la medaglia d'argento nella Combinata e in quelli di Sankt Anton am Arlberg nel 2023 la medaglia d’oro nella Combinata a squadre. Sono invece otto le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la tappa di Crans Montana, in Svizzera. Si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. Si comincia venerdì 16 febbraio con una Discesa alle 10,30, seguita sabato 17 da un’altra Discesa alla stessa ora da un Super-G domenica 18 febbraio alle 10,30.

A BIELMONTE NEL PRIMO GIGANTE FIS VINCONO ERIC WYLER E ALESSIA GUERINONI. SECONDA MATILDE LORENZI. BENE GLI ASPIRANTI AOC

Martedì 13 febbraio prima giornata delle gare FIS di Gigante sulla pista Moncerchio 2 di Bielmonte, organizzate dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna e valide per il Trofeo Lauretana. Il ventiduenne atleta svizzero Eric Wyler dello Ski Club Brienz Axalp ha vinto la competizione maschile con il tempo totale di 1’,37”,68/100, staccando di 14/100 l’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito e di 49/100 il finanziere badiota Manuel Ploner. Completano la top ten il finanziere trentino Davide Leonardo Seppi, il cileno Sven Von Appen del Club Andes, l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere, Matteo Pizzato del Falconeri Ski Team, il carabiniere parmense Tommaso Saccardi, il carabiniere novese Lorenzo Thomas Bini e il bergamasco Andrea Bertoldini del Centro Sportivo Esercito. Il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti è tredicesimo, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard sedicesimo, il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli ventinovesimo, l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone trentacinquesimo. Trentaseiesimo assoluto e primo degli Aspiranti il valdostano Peter Corbellini del Club de Ski Valtournenche. Trentanovesimo assoluto e secondo degli Aspiranti l'ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, quarantesimo Marco Leone del Golden Team Ceccarelli, quarantatreesimo assoluto e quinto degli Aspiranti Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere. Nei primi dieci Aspiranti anche il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere, ottavo tra i nati nel 2006 e 2007. La finanziera bergamasca Alessia Guerinoni ha vinto la gara femminile chiudendo la seconda manche con il tempo totale di 1’,40”,24/100, con 91/100 di vantaggio sull’azzurra sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito e con 1”,15/100 sulla svizzera Lindy Etzensperger del SAS Bern. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo la poliziotta trentina Beatrice Sola, la valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche, la milanese Luisa Bertani che da tempo gareggia per la Bulgaria con il Vitosha Ski, l’azzurra e finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, la carabiniera valdostana Giorgia Collomb, prima delle Aspiranti, e le due francesi Luison Accambray del Club des Sports La Clusaz e Cleo Chalamel dello Ski Club Des Aillons. Al dodicesimo posto la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, al quindicesimo la carabiniera limonese Melissa Astegiano, al diciottesimo la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, al ventesimo l’azzurra sestrierina Lucrezia Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, al trentatreesimo assoluto e al secondo tra le Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, al trentaquattresimo la genovese Alessandra Caffagni dello Sci Club Limone, al trentacinquesimo la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, al quarantesimo assoluto e al quarto tra le Aspiranti la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia. Nelle prime dieci Aspiranti anche la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, nona tra le nate nel 2006 e 2007.

TROFEO BIOMED A LIMONE PIEMONTE: I VINCITORI E I PODI DEL GIGANTE DELLE CATEGORIE CUCCIOLI, BABY E SUPER BABY SULLA PISTA ARMAND

Martedì 13 febbraio l’Equipe Limone ha organizzato sulla pista Armand il Trofeo Biomed, gara indicativa provinciale di Gigante per la Circoscrizione di Cuneo dedicata alle categorie Pulcini. Tra i Cuccioli primo Giacomo Queirolo del Mondolè Ski Team con il tempo di 39”,50/100 e con 82/100 di vantaggio su Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone. Terzo ad 83/100 Marco Menardi dello Sci Club Limone, quarto Davide Mantero del Frabosa e quinto Giovanni La Magna Zimmermann del Mondolè Ski Team. Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone ha vinto la competizione femminile con il tempo di 40”,78/100, staccando rispettivamente di 22/100 e di 42/100 formata di Vittoria Simonelli e Matilde Dellepiane, entrambe del Mondolè Ski Team. Completano la top five Sofia Martino dello Sci Club Pontechianale 2018 e Caterina Ferrando del Mondolè Ski Team. Giacomo Callegari dell’Equipe Limone si è imposto tra i Baby con il tempo di 40”,68/100, davanti a due atleti del Mondolè Ski Team, Jacopo Basso e Antonio La Magna Zimmermann, staccati rispettivamente di 1”,71/100 e di 1”,86/100. In campo femminile doppietta del Mondolé Ski Team: prima Vittoria Lovera in 41”,55/100, seguita a 25/100 dalla compagna di squadra Anais Bertone e ad 1”,53/100 da Sofia Ramondetti dello Sci Club Frabosa. Tra i Super Baby tripletta del Mondolé Ski Team: Alberto Deflorian ha preceduto i compagni di squadra Alessandro Rocchieri e Leonardo Deflorian. Emma Ricca dell’Equipe Limone ha vinto la gara femminile precedendo Sara Curti dello Sci Club Val Vermenagna e Vittoria Forlani del Mondolé Ski Team.

BABY IN PISTA A SESTRIERE PER LA GARA FLIPPER DEL TROFEO FIAMMENGO FEDERICO. GOLDEN TEAM CECCARELLI PRIMO NELLA CLASSIFICA A SQUADRE. TUTTI I VINCITORI E I PODI

Martedì 13 febbraio sulla pista Standard di Sestriere seconda e conclusiva giornata delle gare Flipper valide per il Trofeo Fiammengo Federico organizzate dallo Sci Club Sestriere. Come era già avvenuto il giorno precedente nelle gare dei Cuccioli, anche nella categoria Baby il Golden Team Ceccarelli si è aggiudicato la classifica a squadre. Nella gara 1 tra le Baby prima Maria Victoria Modrean dell’Equipe Beaulard, con il tempo di 26”,36/100, con distacchi rispettivamente di 53/100 e di 81/100 su Teresa Frandino dello Sci Club Pragelato e su Alice D’Osvualdo dello Sci Club Lancia. La prima delle nate nel 2015 (e quindi al primo anno tra le Baby) è Sophie Vittoria Salivetto dello Sci Club Sauze d’Oulx. Ettore Montanarella Fernandez dello Sci Club Sansicario Cesana ha vinto la gara maschile con il tempo di 24”,60/100, staccando rispettivamente di 12/100 e di 23/100 Edoardo Maria Fogliato e Filippo Voto, entrambi dello Sci Club Claviere. Voto è il primo dei nati nel 2015. Maria Victoria Modrean ha vinto anche la gara 2 delle Baby, con il tempo di 25”,82/100, con un vantaggio di 31/100 su Giulia Monzon Sofer dello Ski Team Sauze 2012 e di 1”,67/100 su Teresa Frandino. La prima delle nate nel 2015 è stata nuovamente Sophie Vittoria Salivetto. In campo maschile affermazione di Edoardo Maria Fogliato con il tempo di 25”,48/100, con distacchi rispettivamente di 9/100 e di 62/100 su Andrea Leon Jond dello Sci Club Bardonecchia e su Leonardo Santià del Sansicario Cesana, quest'ultimo migliore tra i nati nel 2015. Nella gara 3 femminile ancora prima Maria Victoria Modrean, con il tempo di 26”,55/100, con un vantaggio di 1”,30/100 su Vittoria Sophie Salivetto (sempre prima tra le giovanissime atlete classe 2015) e di 2”,13/100 su Teresa Frandino. In campo maschile primo in 26”,27/100 Andrea Leon Jond, con 46/100 su Filippo Voto (primo della classe 2015) e con 47/100 su Edoardo Maria Fogliato.