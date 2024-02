Il Cuneo Volley si struttura sempre di più, anche sul piano commerciale

Il Cuneo Volley, con una prima squadra in serie A2 e il settore giovanile dotato di foresteria e numerose attività e campionati, ha necessariamente bisogno di poter contare su un bacino molto ampio di collaborazioni e partnership. In questi ultimi anni, di pari passo alla sempre più importante strutturazione del Club biancoblù, sono aumentate le aziende e i professionisti che si sono avvicinati e hanno deciso di supportare la realtà cuneese.



Tutto questo è il risultato di un grande lavoro di squadra da parte del Cuneo Volley, sempre attento ai propri partner commerciali, a dar loro servizi e visibilità su più fronti, trovando nuove situazioni e attività per creare sinergia e opportunità di crescita comune.



All’interno del team marketing, da quest’anno il reparto commerciale si è ulteriormente strutturato per ampliare le tipologie e le zone di interesse; oltre al direttore generale Davide Bima, il Club si è avvalorato della presenza di Rosario Lo Forte e Chiara Nirta.

Quest’ultima risorsa ha permesso di ampliare il raggio di azione sul territorio di Torino, in quanto titolare di uno studio di Consulenza aziendale e commerciale in riferimento allo sviluppo del marketing, procacciamento affari e gestione rete aziendale.



Per conoscerne di più e avere un appuntamento potete scrivere a:

direttore@cuneovolley.it - bnasrls2021@gmail.com - consulenza@chiaranirta.it