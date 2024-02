La S.G. CONCORDIA pronta per il Campionato Nazionale di Serie B

È il momento di scendere in pedana!

Terminato il periodo dei Tornei Amichevoli, nei quali si sono testati e messi a punto gli esercizi da portare in pedana, ieri mattina le ginnaste della S.G. CONCORDIA hanno ancora preso parte ad un ultimo controllo, un allenamento organizzato dal Comitato Regionale FGI del Piemonte dedicato alle squadre che parteciperanno ai Campionati di Serie A, Serie B e Serie C di Ginnastica Ritmica.

Ora sono pronte per iniziare il nuovo Campionato: per la seconda volta, dopo la prima esperienza del 2022, una squadra chivassese scenderà sulle pedane Nazionali del Campionato di Serie B.

Tre le prove della Regular Season: la tappa inaugurale, domenica 18 febbraio, si svolgerà al Palatricalle di Chieti. Proseguirà quindi con la seconda prova, che si svolgerà il 3 marzo a Forlì, mentre il terzo appuntamento sarà ad Ancona, il 17 marzo.

Saranno invece ospitati a Torino i Play Off/Play Out, il 7 aprile.

A portare in pedana i colori della Concordia saranno Elisabetta Digitali, Jessica Cata, Rita Minola, Angelica Damiani e la ginnasta dell’Udinese Adele Asquini, in prestito alla Società chivassese per il Campionato di Serie B.

Nuova esperienza per la Junior Daria Molinari, che parteciperà per la prima volta ad un Campionato di rappresentativa Gold, gareggiando nel Campionato di Serie C, in prestito alla Ginnastica Moderna Cameri.

Le ginnaste della S.G. Concordia sono allenate dalle tecniche Clara Shermer e Selene Osti.