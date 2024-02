FISI-AOC: i risultati delle gare in Val Palot e Bardonecchia

GRAND PRIX ITALIA DICOFLOR: NELLO SLALOM IN VAL PALOT MARIA SOLE ANTONINI E MARGHERITA CECERE PRIMA E SECONDA DELLE GIOVANI. ANITA OCHRYMOWICZ TERZA ASPIRANTE

Giovedì 15 febbraio primo Slalom FIS femminile in Val Palot valido per il Grand Prix Italia Dicoflor e ancora una gara da ricordare per le ragazze della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali allenate da Alberto Platinetti, coadiuvato dal tecnico Alessandro Roberto del Centro Sportivo Esercito. La classifica FIS vede al primo posto la carabiniera valdostana Tatum Bieler con il tempo totale di 1’,18”,17/100, in rimonta dalla quarta piazza di metà gara. Seconda a

40/100 la napoletana Flavia Diletta Giordano dell’Orobie Ski Team, terza a 49/100 l’altoatesina Laura Steinmair del Centro Sportivo. Grazie al settimo posto assoluto a 78/100 la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana ha vinto la tappa del Grand Prix Italia Dicoflor Giovani, seguita dalla torinese Margherita Cecere del Lancia, undicesima al traguardo e staccata di 1”,92/100 da Tatum Bieler. Terza nella classifica del circuito istituzionale delle Giovani la verbanese Alessia Vaglio dello Sci Club Crammont Mont Blanc, tredicesima assoluta.

Tra le Aspiranti prima la carabiniera valdostana Giorgia Collomb, quarta assoluta, davanti all’altoatesina Selina Trafoier dall'Amateursportverein Ulten, ventisettesima assoluta, e alla torinese Anita Ochrymowicz del Sauze d’Oulx, trentacinquesima assoluta. Da segnalare ancora il nono posto assoluto della carabiniere genovese Serena Viviani, il diciassettesimo della torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli e il ventunesimo della torinese Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario Cesana, tornata alle gare dopo l’incidente nel Gigante di Coppa Europa dell’8 gennaio a Sestriere. Al ventottesimo posto la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, al quarantunesimo la carabiniera limonese Melissa Astegiano, al decimo posto tra le Aspiranti la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone e al diciassettesimo la lanzese Elisa Graziano del Lancia.



TROFEO COLOMION A BARDONECCHIA: NEL SUPER-G INDICATIVO REGIONALE DEGLI ALLIEVI VINCONO GIULIO PAOLO CAZZANIGA E MATILDE ARLORIO

Dopo la gara indicativa regionale di Super-G riservata ai Ragazzi disputata mercoledì 14, giovedì 15 febbraio a Bardonecchia sono scesi in pista al Melezet gli Allievi della Circoscrizione di Torino. La gara maschile valida per il Trofeo Colomion l’ha vinta il milanese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, con il tempo di 48”,77/100, con distacchi rispettivamente di 8/100 e di 28/100 su Michele Vivalda e su Ettore Arturo Bussei Canone, entrambi del Sestriere. Completano la top ten Andrea Conte dello Sci Club Sauze d’Oulx, Gabriele Cuzzupè e Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato, Ruggero Reita dello Sci Club Sestriere, Federico Forte del Sansicario Cesana, Matteo Beozzi del

Sestriere e Luca Sibille del Bardonecchia. Matilde Arlorio dello Sci Club Valchisone ha vinto la gara femminile con il tempo di 49”,44/100, staccando di 8/100 Ludovica Fassio del Bardonecchia e di 18/100 la genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard,

Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere, Alice Scaffidi Muta del Sansicario Cesana, Martina Mis e Anita Sofia Rej del Sestriere, Rebecca Manganaro del Bardonecchia e Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard.