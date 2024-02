Moncalieri Basketball: grande successo per il Mask@ball

Otto squadre maschili e sei femminili, tutte della categoria Esordienti. Tante partite finite all’ultimo possesso. E poi lo spettacolo della Serie A con la Coppa Italia all’Inalpi Arena, con tanto di gare di tiro (mercoledì quella del maschile vinta da Cavagna, oggi del femminile). A proposito, se siete nei paraggi non perdetevi le giovani ragazze, oggi a partire dalle 17:00, all'ingresso del palazzetto di Piazza d’Armi.

«Un preludio - dice coach Giangreco - per la 27° edizione del Vivi il PlayGround di inizio giugno e per il prossimo Mask@Ball di febbraio 2025».

Il responsabile del settore minibasket Kangaroos, Marco Giangreco: «Sono stati tre giorni incredibili. Non so da dove partire per i ringraziamenti. Sicuramente lo staff Kangaroos è stato come al solito eccezionale, ma anche Collegno ha dato un grande contributo. Per me non è tanto vincere o perdere quel che conta, ma vedere tutti questi ragazzi e ragazze divertirsi e giocare insieme. E’ uno spettacolo per noi allenatori assistere in prima persona a tutto questo entusiasmo. Se solo ci fosse l’opportunità di organizzare questi eventi più spesso (scuole permettendo, ndr) saremmo ancora più felici. Adesso il focus è già fissato su giugno per la 27° edizione del Vivi il Playground. Ci saranno tantissime squadre e tantissimi prospetti del basket del futuro. Un ultimo ringraziamento va alle famiglie che come al solito ci hanno accompagnato in questa tre giorni di grande basket. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Vi aspettiamo il prossimo anno per la sesta edizione del Mask@Ball!»

Ecco la classifica finale degli Esordienti Maschile:

1.San Mauro

2.Kangaroos

3.Pnc Blu

4.Alfieri

5.Eridania

6.Reba

7.Collegno Basket

8.Pnc Bianco

A vincere il premio di MVP del torneo è un canguro: Matteo Stuardi.

Mercoledì, invece, la gara di tiro pomeridiana all’Inalpi Arena se l’è aggiudicata Jacopo Cavagna dell’Alfieri Basket, nella bellissima cornice allestita a due passi dal parquet centrale della Coppa Italia.



Questa la classifica femminile:

1.Eridania

2.San Mauro

3.Kangaroos

4.Abc Carmagnola

5.Reba Basket

6.Cus Torino

MVP del femminile? Verrà svelata oggi dopo la gara di tiro in programma alle 17:00 nel campetto allestito all'ingresso dell'Inalpi Arena.